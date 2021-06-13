Samsun'daki Yalı Kafe, beton kütleye dönüştürülecek

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin İller Bankası’ndan devraldığı Atakum Belediyesi tarafından işletilen Yalı Kafe’nin, “Millet Kıraathanesi”ne dönüştürülmesi ile ilgili kararın ardından bu kez de imar planı değişikliğine gidilerek aynı yere beton yapılaşmasının önü açıldı. CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, yapılan değişikliğe itiraz etti.

Komisyonda yapılan imar değişikliğine karşı çıkarak hukuki yollar ve eylemlerle hak arayışına başlayacaklarını söyleyen Tekcan, “Yürütmeyi durdurma kararı gerekçelerini fırsat bilip, burada toplam 5 bin 654 metrekarelik inşaat, Atakum’a yapılacak en büyük ihanettir. Bu durumu hiçbir Samsunlu kabul etmeyecektir. Bizim amacımız, buranın yeşil alan olarak kalmasıydı. Burada 3 katlı bir inşaat söz konusu. Yeşil alan falan kalmayacak. Burası olduğu gibi bir beton kütleye dönüşecek. Bunu biz kabul etmeyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz. İnsanları yaşam konforundan edemezsiniz. Herkes oraya nefes almaya geliyor. Bunu yapmaya hakkınız yok. Bu yanlıştan dönün” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Nihat Soğuk ise “Sonuçta, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum’da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağı bir projeyi gerçekleştirmek istiyor. Meclis kararıyla birlikte bu süreci hızlandıracağız” dedi.