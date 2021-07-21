Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan taraftara tepki

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:25

TFF 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, kendisini maaşı ödenmeyen futbolcular konusunda eleştiren taraftarlara sert tepki gösterdi.

Yıldırım, sosyal medyada kendisine "Başkanım, her fırsatta 'Param, param' diye söyleniyorsunuz fakat futbolcular paraları ödenmediği için şikayet ediyorlar. Geçen sene Bahattin olsaydı Süper Lig'deydik. Bu sene Tomane ve Dje Dje..." mesajını gönderen taraftara şu ifadelerle yanıt verdi:

"Bence sen avukatlığa başla. Benim elimden şampiyonluğu alanlara ders veriyorum. Artık adalet dağıtıyorum. Beğenmeyenler gitsinler. Sen de madem beni beğenmiyorsun, o zaman mutlu olman için başka bir takım tut ya da bilmeden boş konuşma!!!"

"BEKARA KARI BOŞAMAK KOLAY"

Yıldırım, "Futbolcuya dayalı düzen, futbolcunun parasını geç ödemekle yıkılmaz. Bu şekilde disiplin sağlanmaz. Adamın sözleşmesine koyarsın maddeyi, alacağını tıkır tıkır ödersin. Eğer bir kusuru olursa idari cezayı verirsin. Biraz da hatayı kendinizde aramanın vakti geldi." ifadeleriyle kendisini eleştiren bir başka taraftara ise şunları söyledi:

"Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuşsun. Tebrikler. Senin dediklerini yapmadığımızı kim söyledi sana? 'Bekara karı boşamak kolay' derler. Neden benden önce bu takıma sahip çıkamadınız? Yazık ki ne yazık!!!"

Kırmızı-beyazlı köklü kulüp, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenerek Süper Lig'e yükselme umutlarını kaybetmişti.