Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Türk futboluna isyan

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:57

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım; Türk futboluna, transfer piyasasındaki fiyatların yüksekliğine ve diğer kulüplere sert eleştirilerde bulundu.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hangi oyuncuyu almaya kalksak, şampiyonluğa fokus olmuş rakip takımlar en az 1'er milyon TL fazla para verip transfer ediyorlar. Çoğu borç içinde ama bu paraları nereden buluyorlar, şaşıyoruz. Sonra da devletten, siyasetten, belediyelerden ve şirketlerden zorla para dileniyorlar.

Türk futbolu bu mantıkla Tuna Nehri'nin ötesinde başarılı olamaz! Artık transferde fiyatlar çıldırmış vaziyette. Futbolcular ve menajerler kazanmaya devam ediyor. Kulüpler ise hep kaybeden tarafta. Las Vegas'ta kazanma şansımız daha fazla. Buna birilerinin dur demesi lazım!"

Yıldırım'ın paylaşımı şu şekilde: