Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Türk futboluna isyan
Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, rakip kulüplerin transfer piyasasında verdikleri yüksek teklifler hakkında bir paylaşım yaptı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım; Türk futboluna, transfer piyasasındaki fiyatların yüksekliğine ve diğer kulüplere sert eleştirilerde bulundu.
Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hangi oyuncuyu almaya kalksak, şampiyonluğa fokus olmuş rakip takımlar en az 1'er milyon TL fazla para verip transfer ediyorlar. Çoğu borç içinde ama bu paraları nereden buluyorlar, şaşıyoruz. Sonra da devletten, siyasetten, belediyelerden ve şirketlerden zorla para dileniyorlar.
Türk futbolu bu mantıkla Tuna Nehri'nin ötesinde başarılı olamaz! Artık transferde fiyatlar çıldırmış vaziyette. Futbolcular ve menajerler kazanmaya devam ediyor. Kulüpler ise hep kaybeden tarafta. Las Vegas'ta kazanma şansımız daha fazla. Buna birilerinin dur demesi lazım!"
Yıldırım'ın paylaşımı şu şekilde:
Hangi oyuncuyu almaya kalksak, şampiyonluğa fokus olmuş rakip takımlar en az 1'er milyon TL fazla para verip transfer ediyorlar. Çoğu borç içinde ama bu paraları nereden buluyorlar şaşıyoruz? Sonrada Devletten, siyasetten, belediyelerden ve şirketlerden zorla para dileniyorlar.+— Yüksel YILDIRIM (@YY_Samsun) July 19, 2021
Video Haberler
- Büyükçekmece sahilindeki kavganın detayları ortaya çıktı
- Trafikte kaçan boğayı kurtarma operasyonu
- Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri
- Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi
- Ucuz baklava kuyruğu havadan görüntülendi
- Eşinden boşandı, davul zurna ile kutladı
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!
- Maskeyi öyle bir yerinden çıkardı ki...
- Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı
En Çok Okunan Haberler
- Böyle düğün hediyesi görülmedi! Gelin ve damat şoke oldu
- ‘Artık susmak yok’ diyen hâkim
- Afganistan ve Taliban anlaştı
- Melih Bulu ile ilgili çarpıcı iddia!
- Erken seçim için dikkat çeken iddia: Galiba az kaldı
- Müjde belli oldu; oraya da 'külliye'
- Denize giren yurttaşlara böyle saldırdılar
- Japonya ile G. Kore arasında 'mastürbasyon' krizi
- Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi
- KKTC uçağında Saadet sürprizi!