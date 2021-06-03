Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ı haklı buldu: "Tofaş maçında kural hatası var"

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında oynanan Beşiktaş Icrypex-Tofaş karşılaşmasında kural hatası olduğu gerekçesiyle TBF'ye başvuran Beşiktaş, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 15:52
Tahkim Kurulu, Beşiktaş’ı haklı buldu:
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ING Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonun 24'üncü haftasında oynanan ve sıralamaları belirleyecek olan karşılaşmada Beşiktaş Icrypex, Tofaş’a 89-86 mağlup olmuş; siyah-beyazlılar karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonu’na itiraz etmişti.

TAHKİM KURULU BEŞİKTAŞ'I HAKLI BULDU

TBF’nin bu itirazı reddetmesi üzerine Beşiktaş, Tahkim Kurulu’na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlıların itirazını haklı buldu ve karşılaşmada kural hatası yapıldığına karar verdi. Yapılan açıklamada kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. 

Tahkim Kurulu, TBF’nin Beşiktaş’a avukatlık ücretlerini ödemesine de karar verdi.

NE OLMUŞTU?

24'üncü haftada Bursa’da oynanan karşılaşmada son saniyede Beşiktaş, Ercan Osmani’nin üç sayılık basketiyle 88-89 öne geçse de maçın hakemi Emin Moğulkoç, Osmani’nin daha önce çizgiye bastığı gerekçesiyle üç sayılık basketi iptal etmişti.

Karşılaşmayı 88-86 kazanan Tofaş sezonu 4'üncü sırada bitirme yolunda avantaj sağlarken Beşiktaş, oyuncunun ancak şut atarken yaptığı ihlallerin monitörden izlenip değerlendirilebileceğini, daha önceki olası ihlallerin belirlenmesinin basket kararını değiştiremeyeceği yönünde itiraz etmişti.


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