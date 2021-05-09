Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Bu takım Süper Lig’e çıkacak"
TFF 1. Lig'de play-off'a kalan Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, üst lige çıkacaklarına inandığını belirtti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, “Bu takım Allah’ın izniyle Süper Lig’e çıkacak. Yarından itibaren bugünün etkilerini üzerimizden atıp play-off maçlarına hazırlanacağız” dedi.
Samsunspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şunları kaydetti:
“70 puana ulaşmak bizim için önemliydi ama üç takım da 70 puana ulaştı. Biz Süper Lig hayalimizi 25 Mayıs’a ertelemek zorunda kaldık. Birçok insana göre başarısız gözüküyoruz ama ligi şampiyon bitirenlerle de aynı puandayız. Sadece bugün itibariyle Süper Lig’e çıkamadık. Oyuncularımıza, başkanımıza, taraftarımıza inanıyorum. Bu takım Allah’ın izniyle Süper Lig’e çıkacak. Yarından itibaren bugünün etkilerini üzerimizden atıp play-off maçlarına hazırlanacağız. Buna yürekten inanıyorum."
"KİRLİ DÜZENDE TEMİZ KALDIK"
Sağlam, kirli bir futbol düzeninde oynadıklarını savundu:
"Tabii çok şey konuşmak istiyorum ama bir taraftan susmak zorunda olduğumu biliyorum. Özellikle son dönemde futbol adına yaşananları benim güzel ülkem hak etmiyor. Bu futbol düzeninde, kirlenmiş futbol düzeninde temiz kalabilmek şampiyonluktan daha değerli. Biz bunu yaptık. Tertemiz, dürüst bir şekilde maçlarımızı oynadık ve sonuca rıza gösterdik. Allah’ın izniyle bundan sonraki süreci güzel geçirip Samsunspor’u Süper Lig’e çıkaracağız.”
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