Samsunspor'dan Semih Altıkulaç ve Cihan Kahraman açıklaması
Yılport Samsunspor, Standard Liege'den Semih Altıkulaç ile Hertha Berlin'den Cihan Kahraman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncuları Semih Altıkulaç ile Cihan Kahraman'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Son olarak Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden Standard Liege'in U19 takımının formasını giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Altıkulaç ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in ikinci takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihan Kahraman ile de 4 yıllık anlaşma yapılmıştır."
Video Haberler
- Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardı
- Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- TRT 1’de dikkat çeken hata
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker