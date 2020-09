San Sebastian Film Festivali "Altın İstiridye" ödülü Gürcü yönetmen Kulumbegashvili'nin oldu

26 Eylül 2020 Cumartesi, 23:49

İspanya'nın kuzeydoğusundaki San Sebastian kentinde 18 Eylül'de başlayan festivalin ödülleri sahiplerini buldu.

San Sebastian'da festival tarihinde en fazla ödül alma rekorunu kıran Kulumbegashvili'nin "Beginning" filmi, "En İyi Film" dışında "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu (İa Sukhitashvili)" ve "Jüri Senaryo" ödüllerine layık görüldü.

Dea Kulumbegashvili'nin Beginning adlı çalışması, 4 ödülle San Sebastian Film Festivali tarihinde en fazla ödül alan film rekorunu kırdı. Kulumbegashvili, Altın İstiridye kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu.

İlk uzun metrajlı filmi "Beginning" ile büyük başarı elde eden Kulumbegashvili, "Bu mükemmel, inanılmaz gün için jüriye teşekkür etmek istiyorum. Benim için anlamı büyük. Büyük bir gurur" dedi.

"Beginning" filminin, "Gürcistan kırsalında, Yehova Şahitlerinden oluşan bir topluluğun liderinin karısı olarak bir kadının, Ortodoks çoğunluk tarafından maruz bırakıldığı çifte baskının" hikayesini anlattığı bildirildi.

Festival tarihinde "Altın İstiridye" ödülünü üçüncü kez kadın bir yönetmen alırken, bunlardan biri "Pandoranın Kutusu" filmiyle 2008'de yönetmen Yeşim Ustaoğlu olmuştu.

Öte yandan, Amerikalı aktör Johnny Deep'in yönetmen Julian Temple ile çektiği "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan" adlı belgesel de festivalde "En İyi Belgesel Ödülü" aldı.

Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Viggo Mortensen ise festivalin "Donostia Onur Ödülü"ne layık görüldü.