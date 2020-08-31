Sanatçıların Beyrut için başlattığı bağış kampanyası 7 Eylül'de sona erecek

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:49

Başta Art Relief for Beirut olmak üzere Mophradat, Beirut Art Fund gibi kurum ve inisiyatiflerin dahil olduğu uluslararası dayanışmaya, Fund 4 Artist in Lebanon aracılığıyla Türkiye'den de bir grup sanatçı katıldı.

Beyrut'la bağı olan sanatçılar, 7 Eylül'de sona erecek bağış kampanyasını şu ifadelerle anlatıyor:

"Bizler, yolu Beyrut’tan geçmiş, orada çalışmış, üretmiş, dostluklar kurmuş ve iletişimi devam eden sanatçılar olarak Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası arkadaşlarımıza bir yardımda bulunabilmek için bir bağış kampanyası başlattık. Çevremizdeki arkadaşlarımız da dahil olunca sayımız çoğaldı. Her birimiz bağış yapmak istediği işleri ortaya koydu ve şimdi bunu sizlerle paylaşıp elde edilecek geliri birebir sanatçılara ya da kurum ve/ya kültür-sanat çalışanlarına göndermek için çalışıyoruz."

İlgilenilen iş için hemen altında bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla temasa geçilebiliyor. Satın alma koleksiyoner ve sanatçı/yetkili arasında olacak, ödeme ve iş teslimi gibi süreç karşılıklı tamamlanacak ve sanatçı/yetkili satış sonrası elde edilen geliri bahsedilen web sitesi ile Beyrut’a gönderilecek. Toplanılan bağışlar web sitesi üzerinden sanatçılara, kültür-sanat çalışanlarına ya da kurumlarına yollanacak. Ayrıca bağış yapmak isteyenler yine bu adresi kullanabilecek.

Bağışlanan işlerin listesine ise buradan ulaşılabilir.