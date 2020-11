Sanatta bu hafta

30 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

PERA FİLM’DEN ‘BURADAYIM!’

Pera Film, 1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında gösterime sunduğu “Buradayım!” adlı film, programının dördüncü yılında, Visual AIDS’in Yayılımlar seçkisiyle devam ediyor. Dünyanın farklı bölgelerinde HIV ile yaşayan insanların gerçek hikâyelerine odaklanan videolar, AIDS ve COVID-19 salgınlarının ortak noktaları, farklılıkları ve sergiledikleri eşitsiz dağılım üzerine düşünme olanağı da sağlıyor. Program, 1-22 Aralık tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilir.

GÖSTERİM PROGRAMI

Buradayım! Yayılımlar 1 – 22 Aralık 2020

- Sağlık Bakanlığı (6’58) , Ministry of Health

- Bu Doğru; Zak, Yaşamı ve Sonrası (6’58), This is Right; Zak, Life and After

- Kendime Dikkat Ediyorum (6’20), Me Cuido

- Kadınlardaki Görünmezlik Sendromu (7’38), Female Disappearance Syndrome

- Adına Aşk Dediler Ama Gerçekten Aşk mıydı? (8’35), They Called it Love, But Was it Love?

- Amaç Bulmak (8’), Finding Purpose.

SEDAT GİRGİN ‘ABARTILAR DİYARI’ SERGİSİ GALERİ 77’DE

Galeri 77’de üçüncü kişisel sergisini açan Sedat Girgin, “Abartılar Diyarı” isimli tümü 2020 yılında üretilmiş resimlerden oluşan yeni serisiyle gösteri toplumu eleştirisine odaklanırken özellikle pandemi sürecinde daha da önem kazanan sosyal medya üzerindeki yapmacık kimlikleri ve sahte algıları sorguluyor. 19 Kasım’da başlayan sergi 19 Aralık’a kadar görülebilir. Günümüzün dijital-görsel kültürüne şekil veren Instagram ve Facebook gibi mecralarda oluşturulan basmakalıp profiller meselesinden yola çıkan Girgin, sosyal medyadaki yapmacıklığı dolaylı biçimde ele alırken, konformizm ve özentiliğin yarattığı kişisel ve toplumsal değer çatışmalarının insan psikolojisinde yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor. Sergi, Galeri 77’de pazartesi ve cumartesileri 10.00-18.00 saatleri arasında görülebilir.