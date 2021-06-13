Sancaktepe'de yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Sancaktepe'de 2 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA
13 Haziran 2021 Pazar, 14:47
Sancaktepe'de yangın: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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Abdurrahmangazi Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan 2 katlı binada, saat 13.30 sıralarında  yangın çıktı. Yangına Sancaktepe ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Dumanlar binayı sararken, bu sırada içerde olan bir kişi ise dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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