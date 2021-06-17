Sancar'dan HDP'ye yönelik saldırı hakkında açıklama: Katilin amacı katliam yapmaktı

17 Haziran 2021 Perşembe, 15:49

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il binasına O.G. isimli şahış tarafından yapılan silahlı saldırıda Deniz Poyraz yaşamını yitirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Katilin amacının daha kanlı bir saldırı yapmak olduğunu belirten Sancar, siyasi partilere de bir araya gelmek için çağrıda bulundu.

Sancar'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

"Şunu öncelikle belirteyim, burada sadece rastgele bir kişiyi öldürme ile sınırlı bir plan söz konusu değildir, bugün İzmir İl Örgütümüzde saldırının gerçekleştirildiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun bir toplantısı vardı. Daha önce planlanmış olan bu toplantı acil bazı nedenlerden dolayı ertelendi. Yani burada plan açıktır, yapılmak istenen bir katliamdır. Biz bu katliam planlarını yakından tanıyoruz, zaten İzmir İl binasına girip tabloyu gören arkadaşlarımız bir iki kurşunla hedef gözeterek öldürme ile sınırlı bir amaç olmadığını görüyorlar. Çünkü tam anlamıyla tarama yapmış katil, yani kim varsa öldürmek üzerine ateş açmış. Bu katliam aynı zamanda bir provokasyondur, bunun çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu herkesin çok net görmesi gerekiyor."

"Saldırıdan iktidar ve küçük ortağı MHP sorumludur."

"Bir kaos planı, iç çatışma hesabı devreye sokulmuştur. Biz bunun farkındayız."

"Bütün bu oyunlara ve Deniz kardeşimizin katledilmesine karşı sesimizi en gür biçimde yükselteceğiz. Bu oyunları boşa çıkarmak için yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

"Demokrasi ve muhalefet çevreleri bu mücadeleyi sadece HDP'ye bırakırsa, bu, kaos planı sahiplerini sevindirir."

"Buradan çağrı yapıyorum; Meclis'te bulunan ve bulunmayan bütün siyasi parti başkanları en kısa zamanda bir araya gelelim. Ortak tutumu Türkiye halklarına hep birlikte gösterelim."