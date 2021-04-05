Yandaşa sıfır, çiftçiye katmerli faiz isyan ettirdi

05 Nisan 2021 Pazartesi, 02:19

CHP’li Aygun, 2017’de çıkarılan yapılandırmada Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlar yapılandırılırken yüzde 11 ve yüzde 5 faizin esas alındığını, şimdi ise bu oranların sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 12’ye yükseltildiğini kaydetti.

2017 tarihli yapılandırmada hem Ziraat Bankası hem de tarım kredi kooperatiflerine olan borçlar yeniden yapılandırılırken, TBMM’ye sunulan yeni teklifte ise sadece Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçların yapılandırma kapsamına alındığına dikkat çeken Aygun, şunları söyledi:

“Yeni yapılandırmaya göre, tarım kredi kooperatiflerine borcu olan çiftçinin yapılandırılacak esas borcu için yapılandırma tarihine kadar yüzde 18 faiz uygulanacak. Yapılandırıldıktan sonra yılık yüzde 12 oranında faiz uygulanacak. Taksitlendirilen borcun yüzde 30’u peşin olarak 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenecek. Kalan tutar, 2022 yılının ekim ayından başlamak üzere üç eşit takside bölünecek. Yani son taksitin 2024 Ekim ayında ödenmesi gerekecek. Uygulanan faizler yüksektir. İcra masrafları ve haciz masrafları çok yüksek rakamlara ulaşıyor. Bunun için çözüm getirilmemiş.”

‘İNSAFSIZLIKTA SON NOKTA’

Aygun, milyar dolarlık ihale alan yandaş işadamlarının borç faizleri silinirken, ülkenin gıda güvencesi olan üreticinin içinde bulunduğu borç çıkmazının yok sayılmasına da tepki gösterdi.

Kasımda TBMM’den geçen “torba yasada” vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları gibi tüm idari para cezalarının yapılandırma kapsamına alındığını kaydeden Aygun, “Hatta bu yasada, alacak, Yİ-ÜFE oranları dikkate alınarak hesaplanan bir faizle ödenirse, faiz ve cezaların silinmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Çiftçiye yapılan düzenlemede ise fahiş faizler uygulanıyor. İnsafsızlığın son noktası” dedi.

Borç batağındaki 364 bin 329 çiftçinin 2020 yılında tarım kredi kooperatifinden 8 milyar 260 milyon lira kredi kullandığını anlatan Aygun, “Bunlardan ne kadarının haciz ve icra kapsamına girdiğinin henüz bilmiyoruz. 2020 öncesinde kredi kullananların ne kadarının icralık olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.

Aygun, çiftçilerin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan toplam borcunun ise 142 milyar liraya ulaştığını vurgularken, şöyle devam etti: “2015’te tarım sektöründe takipteki kredi miktarı 1.4 milyar iken 2020 sonunda takipteki krediler 5.4 milyara çıkmış durumda. tarım kredi kooperatifi çiftçilere yüksek faizle kredi veriyor. Borcu yapılandıran düzenlemede yüksek faiz var. Çiftçi faiz ödemekten borç ödeyemez hale geldi. Tarım Kredi Kooperatifleri geçmiş yıllarda çiftçi dostu değil, tam tersine yüzde 41 faiz uyguladı. Çiftçi o yüzden bu durumda. Çiftçinin sesini duymayan bu iktidarla tarım dibe vurur.”

Aygun, “yapılması gereken çiftçinin borcunun faizinin silinip anaparanın 5 eşit takside bölünerek çiftçinin üretime devam eder hale getirilmesi olduğunu” söyledi.

Bu konuda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda teklifleri olduğunu da anımsatan Aygun, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Cevdet Yılmaz ile görüşerek teklifimin iktidarın teklifi ile birleştirilmesini istedim. Çiftçiden yana iseler gereğini yaparlar” diye konuştu

