Şanlıurfa'da DEDAŞ'ı protesto eden çiftçiler yol kapattı

Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, Şanlıurfa-Mardin karayolunu traktörlerle ulaşıma kapatarak “AKP istifa” sloganı attı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 22:32
Şanlıurfa'da DEDAŞ'ı protesto eden çiftçiler yol kapattı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, Şanlıurfa-Mardin karayolunu traktörlerle ulaşıma kapatarak “AKP istifa” sloganı attı.

Viranşehir’de bir grup çiftçi, Şanlıurfa-Mardin karayolunu, Dağyanı mevkiinde traktörlerle ulaşıma kapattı. Jandarma, uzun araç kuyrukları oluşan yolda güvenlik önlemi aldı.

Eylem sırasında çiftçiler, “AKP İstifa” slogan attı. Çiftçiler, enerji kesintileri nedeniyle Dicle Elektrik A.Ş.’yi (DEDAŞ) protesto etti. Çiftçiler, kesintiler nedeniyle sulama yapamadıklarını ve ürünlerinin tarlada kuruduğunu iddia etti.


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