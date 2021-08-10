Şanlıurfa'da DEDAŞ'ı protesto eden çiftçiler yol kapattı
Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, Şanlıurfa-Mardin karayolunu traktörlerle ulaşıma kapatarak “AKP istifa” sloganı attı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, Şanlıurfa-Mardin karayolunu traktörlerle ulaşıma kapatarak “AKP istifa” sloganı attı.
Viranşehir’de bir grup çiftçi, Şanlıurfa-Mardin karayolunu, Dağyanı mevkiinde traktörlerle ulaşıma kapattı. Jandarma, uzun araç kuyrukları oluşan yolda güvenlik önlemi aldı.
Eylem sırasında çiftçiler, “AKP İstifa” slogan attı. Çiftçiler, enerji kesintileri nedeniyle Dicle Elektrik A.Ş.’yi (DEDAŞ) protesto etti. Çiftçiler, kesintiler nedeniyle sulama yapamadıklarını ve ürünlerinin tarlada kuruduğunu iddia etti.
Video Haberler
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- İstanbul'da patlama!
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş yalanladı
- Nikah töreninde 'Cumhurbaşkanımızın sünneti'!
- Geldiğine pişman oldu!
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!