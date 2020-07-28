'Sansür yasası' Meclis'te: AKP'den açıklama

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kamuoyunda da tartışılan sosyal medya düzenlemesini ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, “Anayasa’da güvence altına alınan kişi hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliği, kişinin maddi manevi dokunulmazlığına ilişkin sosyal medya üzerinden bir müdahale varsa kayıtsız kalmamız mümkün değil. 83 milyon yakınıyor, ‘gelin gereğini yapalım’ dediğimiz zaman, ayak sürüyoruz” dedi.

Özkan, Meclis'te bu dönem 108 kanun teklifinin yasalaştığını, soru önergelerinin dörtte üçünün yanıtlandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Hayvan haklarının korunmasına ilişkin kurulan komisyon raporlarını hazırlamış ve tamamlanmıştır. Yine down sendromlu bireylerin sorunlarına ilişkin kurulan komisyon çalışmalarını tamamlamıştır. Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu da çalışmalarını tamamlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 ayrı tezkeresi kabul edilmiştir. 27.dönem 3. yasama dönemi birçok reform derecesinde düzenleme geçirilmiştir. Bunlardan biri infaz kanununa ilişkin düzenlemedir, barolara ilişkin yaptığımız düzenleme bunların en önemlileridir. Özellikle salgınla mücadele kapsamında hayata geçirdiğimiz düzenlemelerdir. Pek çok ülke salgına teslim olurken, krizle boğuşurken devlet millet dayanışma yıla yaptığımız düzenlemelerden milletimiz yaralanmıştır."



Özkan, sosyal medya düzenlemesi hakkında şunları söyledi:



BAŞINA BUYRUK: Yeni bir hukuk düzeninin oluşması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması için büyük öneme sahiptir. Pek çok ülke bu düzenlemeyi yaptı ve yapıyor. Gelişen teknoloji ile beraber sosyal medyanın hayatımızın büyük bölümünü kaplaması ve verilerin güvenliği ile ilgili alanda ciddi düzenleme gerekmektedir. Petrolün yerini alan düzenlemeden bahsediyoruz. Veri kaynaklarını istedikleri gibi kullanmaları, kişisel verilerin korunmasını tehdit etmektedir. Bir insan hakkı olarak kişisel verilerin korunması bir vatandaşın temel hakkıdır. Sosyal medya araçlarının en çok kullanıldığı ve üretildiği Almanya ve Rusya bu alanda en çok düzenleme yapan ülkelerdendir. Vatandaşın hukukunu korumak için yaptığımız çalışmalar, bizi bu düzenleme yapmaya sevk etmiştir. Bu düzenlemeyi de hayata geçirdikten sonra vatandaşlarımızın kişi özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği güvence altına alınırken diğer taraftan tamamen başına buyruk faaliyet gösteren sosyal medyayı planlamış olacağız.

KAYITSIZ KALAMAYIZ: Parlamento yakınma yeri değildir. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılarını, Meclis Genel Kurul'da eleştirerek görevimizi yapmış olmayız. Anayasa’da güvence altına alınan kişi hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliği, kişinin maddi manevi dokunulmazlığına ilişkin sosyal medya üzerinden bir müdahale varsa kayıtsız kalmamız mümkün değil. Hangi partiden olursa olsun sosyal medya üzerinden yürütülen bu tür mütecaviz suçların vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olduğunu gördük. Hepimiz yakınırken yakınıyoruz. 83 milyon yakınıyoruz, ‘gelin gereğini yapayalım’ dediğimiz zaman, ayak sürüyoruz. Bu doğru değil. Yaptığımız düzenleme evrensel değerlere uygundur” diye yanıtladı.