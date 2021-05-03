Sarallar suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı
‘Sarallar’ suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri İnterpol tarafından aranan ve Makedonya’da yakalanan şüpheli olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma amaçlı tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından 29 Nisan'da il genelinde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda, 8 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 580 tabanca fişeği ele geçirildi.
Yapılan araştırmada suç örgütü lideri Ö.K.'nin, Bakırköy'deki bir arsayı üzerine devralmasının ardından 2 kişiyi tehdit ederek silahla saldırıda bulunduğu, ayrıca örgüt üyeleriyle Küçükçekmece'de bir arsa sahibinin aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.
MAKEDONYA'DA YAKALANIP GETİRİLDİ
Ayrıca suç örgütü tarafından 2016 yılının Temmuz ayında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesinde bulunan bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren kişilerin, söz konusu saldırı sonucu 2 kişinin ölümüne neden olmak suçundan faili firar olarak kırmızı bültenle aranan C.S., İnterpol tarafından Makedonya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildiği öğrenildi. Kırmızı bülten ile aranan Ç.S.’nin, önceki gün sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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