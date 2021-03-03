Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım: Türkiye çetelerle dolup taşıyor, çete toplumuna dönüşüyoruz

03 Mart 2021 Çarşamba, 10:30

Türkiye'de son dönemde çete yapılanmalarının yaygın şekilde görülür olması ve siyasetten ticarete, bürokrasiden yargıya birçok alanda etkisini artırması iktidara yakın kalemlerde de rahatsızlık yaratmaya başladı.

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Prof. Dr. Ergün Yıldırım, bugün köşesinde konuyla ilgili olarak durumun ulaştığı noktayı dile getirdi.

Suriye’den çocukları ailelerinden "kiralayıp" İstanbul’a getirerek dilendiren bir çeteyi örnek veren Yıldırım, sorunun çok daha yaygın ve köklü olduğuna dikkat çekerek "Türkiye, mafya başta olmak üzere çeşitli rantlar üzerinde çeteleşen gruplarla dolup taşıyor" dedi.

Parti, aşiret, akrabalık, cemaat, hemşehrilik grup yapıları etrafında yoğun çeteleşmeler yaşandığını belirten Yıldırım, "Çetecilik artık mafyanın da ötesinde bir sosyolojiye ulaşmıştır bugün" vurgusu yaptı.

"Herkes ya kendi çetesini oluşturmak için gayrete geliyor ya da çeteye katılmaya gayret ediyor" diyen Yıldırım, yazısının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Nefsi emmare toplumu dediğim toplum biçimi gelişmeye başlıyor. İnsanlar çalışmaya, emeğe, eğitime ve alın terine önem vermiyor. Norm önemini kaybediyor. Toplum da emek ve üretim yerine ganimet ve talanla seferber oluyor. Bundan dolayı da sadece ahlak ve hukukta değil, ekonomi alanında da bunalımlar ortaya çıkıyor. Bu çete sorunlarıyla başa çıkmamız şart. Bunun için de bütün çeteleşme arayışları ve pratikleri hukuk önünde hesap vermek yanında ahlak açsından da gayri meşru olduğu her zaman hatırlatılmalı. Çete toplumuna dönüşmeden çeteciliğe ve çetelere karşı mesafe bilinci içinde olmalıyız. Onları onaylayan filmlere, dizilere ve sosyal medya içeriklerine müsaade etmemeliyiz. İnsana, emeğe, ahlaka, donamına ve bireye değer vermeliyiz."



