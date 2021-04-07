Saray'a 'Hakan Tek' soruları: Daha başka kaç koruma böyle zengin olmuştur?

07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:35

Lüks aracında kokain çektiği görüntüleri ortaya çıkan AKP Genel Merkez Çalışanı Kürşat Ayvatoğlu vakası konuşulmaya devam edilirken bu kez de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek isimli kişinin, lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündeme geldi. CHP konuyu Meclise taşıdı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “İşsizlikten ve parasızlıktan her gün bir vatandaşın intihar ettiği bir dönemde bu şatafatlı ve kaynağı belirsiz paralı hayatlar vicdanınızı sızlatmıyor mu?” diye sordu.

Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen Hakan Tek’in, milyonluk lüks araçlarla ve deste deste dolar, avro ve Türk Lirası ile sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığını belirterek “Hakan Tek isimli kişinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen resepsiyonlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafları bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun, milyon liralık bir araçta uyuşturucu çekerken görüntüleri ortaya çıkmıştı. İktidara yakın bu ve benzeri kişi ve çok genç yaştaki gençlerin lüks evlerde, milyonluk araçlarda ve deste deste döviz ve Türk lirası para ile yaptıkları paylaşımlar sık sık gündeme gelmektedir” dedi.

Antmen’in soruları şu şekilde;

- "Milyonluk arabalara binen ve yüzbinlerce dolar ve Avro ile video çeken Hakan Tek isimli kişi Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması mıdır?

- Bu kişi koruma ise bu kadar parayı nereden kazanmıştır? Yahut bu paralar başkalarının mıdır? Öyleyse bunlar kimlerdir? Onlar bu parayı nasıl kazanmıştır? Daha başka kaç koruma böyle zengin olmuştur?

– Hakan Tek isimli kişi koruma değilse; resmi koruma araçlarında ve Cumhurbaşkanlığı resepsiyonlarında ne işi vardır? Çakarlı araca nasıl sahip olmuştur? Polis bu kişi hakkında neden işlem yapmamıştır? Bu kişinin asıl mesleği nedir? Milyonluk araçlara binecek ve deste deste döviz ve Türk Lirası kazanacak hangi işi yapmaktadır?

– İktidara yakın olan veya iktidar yönetiminde bir akrabası bulunan bazı çok genç yaştaki kişinin milyonluk evlerde, milyonluk araçlarda, yüzbinlerce liralık saatler ve deste deste paralarla görüntülerinin çıkması sizi rahatsız etmiyor mu? Bu kişilerin kazandıkları paraların kaynağını hiç sordunuz mu? İşsizlikten ve parasızlıktan her gün bir vatandaşın intihar ettiği bir dönemde bu şatafatlı ve kaynağı belirsiz paralı hayatlar vicdanınızı sızlatmıyor mu?

– Görüntüleri çıkan bu tip kişilerle ilgili araştırma yapılmış mıdır? İktidar yönetiminde olan yakınları ve akrabalarına bu paraların kaynağı sorulmuş mudur? Yönetimde bu kişilerle ortak iş yapan ve bunları koruyan kişiler kimlerdir?"