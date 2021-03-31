CHP'li Süleyman Bülbül'den Süleyman Soylu'ya 'Ayvatoğlu' tepkisi

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:19

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP’de büro çalışanı olarak görev yapan Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP’li Bülbül, "Soylu, iş kendi partisine bulaşınca ‘hukukçu’ oldu!" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'de büro çalışanı olarak görev yapan Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alınmasına ilişkin konuştu.

"HÜKÜM İÇİN DERİNLEMESİNE DEĞERLENDİRME YAPILMALI"

Bakan Soylu, "Satıcılığı ile ilgili henüz bir bulgumuz yok. Dönem dönem kullanıyormuş. Arkadaşlarının ifadelerine göre bu bir yerden satın almış ve temin etmiş. Bu ifade yüzde yüz doğru olmayabilir. Arkadaşları da pudra şekeri gibi kendilerini aklamak istiyor" dedi.

Bir büro çalışanının bu kadar paraya sahip olmasına ilişkin ise Soylu, "Eğer haksız bir kazanç varsa mahkeme orada, hukuk orada. Burada başka bir iş mi yapıyor? Ya da daha önce yaptı mı? Derinlemesine değerlendirmenin yapılmadığı bir yerde hüküm ortaya koymak çok yanlış olur. Hiçbir şey gizli kalmaz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE BUNLARLA YÖNETİLİYOR"

Bakan Soylu’nun açıklamalarına CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’den tepki geldi. CHP’li Bülbül, "Bir yandan şimdiye kadar düşmanlaştırdıkları herkesi yargısız infaz eden, hukuktan bihaber olan Bakan Soylu iş kendi partisine bulaşınca 'hukukçu' oldu! Bir yandan da konuyla ilgili tweet atanları tehdit etmekten geri durmuyor. Ülke bunlarla yönetiliyor. Çok yazık!" diye konuştu.