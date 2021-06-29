Saray'dan Elmalı davası açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kamuoyunda “Elmalı davası” olarak gündeme gelen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan, çocuğa karşı cinsel istismar davasına ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kamuoyunda “Elmalı davası” olarak gündeme gelen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan, çocuğa karşı cinsel istismar davasına ilişkin, "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. Elmalı Davası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kamuoyunda Elmalı davası olarak gündeme gelen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan, çocuğa karşı cinsel istismar davasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Kalın'ın paylaşımı şöyle:
"Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. Elmalı Davası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."
Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır.#ElmalıDavası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 29, 2021
Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız.
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