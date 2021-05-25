Saray'dan Soylu ve Yıldırım'a destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 17:15
Saray'dan Soylu ve Yıldırım'a destek
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Köroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a destek verdi. Peker'in iddialarının hedefinde "Türkiye" olduğunu söyleyen Köroğlu, "Hedef Ne Süleyman Soylu, ne Binali Yıldırım'dır. Hedef 'Devlet-i Ebed Müddet', hedef Türkiyedir" dedi.

NE OLMUŞTU?

YouTube hesabından açıklamalarda bulunan Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela üzerinden uyuşturucu ticaret ağı kurduğunu iddia etmişti. Peker ayrıca Soylu ile ilgili de çeşitli iddialar öne sürmüştü.


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