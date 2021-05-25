Saray'dan Soylu ve Yıldırım'a destek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Köroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a destek verdi. Peker'in iddialarının hedefinde "Türkiye" olduğunu söyleyen Köroğlu, "Hedef Ne Süleyman Soylu, ne Binali Yıldırım'dır. Hedef 'Devlet-i Ebed Müddet', hedef Türkiyedir" dedi.
Hedef— Ahmet Selim Köroğlu???? (@aselimkoroglu) May 25, 2021
Ne Süleyman Soylu,
Ne Binali Yıldırımdır.
Hedef
"Devlet-i Ebed Müddet",
Hedef
Türkiyedir.
NE OLMUŞTU?
YouTube hesabından açıklamalarda bulunan Sedat Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela üzerinden uyuşturucu ticaret ağı kurduğunu iddia etmişti. Peker ayrıca Soylu ile ilgili de çeşitli iddialar öne sürmüştü.
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