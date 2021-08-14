Sarıkamış’ta onlarca ev selden hasar gördü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağmur sonrası oluşan selin dere yataklarını taşırması sonucu 20 ev hasar gördü. Selde sürüklenen 5 araç kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre 30’un üzerinde hayvan öldü.
Sarıkamış'ın İnkaya köyünde ekiplerin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Recep Koşal, AFAD Müdürü Oktay Ayğan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya’da hasar tespit çalışmalarına eşlik ediyor. Kaymakam Koşal ve beraberindekiler hane hane gezerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor.
Kaymakam Koşal, “Yoğun yağış sebebiyle Sarıkamış İnkaya köyümüzde dere taşması sonucu bazı evlerimizde maddi hasar oluşmuştur. İl Özel İdaresi, AFAD, Jandarma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanlarımız şuan sahada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personellerimiz şuan sahada hasar tespit çalışması yapıyor. Çok şükür bir can kaybımız bulunmamaktadır. Gece boyunca ve yarın hasar tespitlerimiz devam edecek. Bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun” dedi.
Gazetecilerin, ‘İlk etapta ne kadar hasar var?’ sorusunu da cevaplayan Koşal, “Şuan dere boyunda bulunan 20’ün üzerindeki evimizde hasar var. Ama tabi çalışmalar devam ediyor. Yarın sağlıklı rakamlar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.
Öte yandan selin vurduğu İnkaya köyünde İl Özel İdaresi ekipleri, DSİ ekipleri köyde oluşan çamurları iş makineleriyle temizlerken, jandarma ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. İnkaya köyünde selden eklenen vatandaşlara kaymakamlık tarafından sıcak yemek veriliyor.
Öte yandan kent genelinde sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor. Yetkililer özellikle evleri dere yataklarına yakın yerlerde bulunan vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyarıyor.
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