Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu sahne gelirini sel felaketi için bağışladı

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:51

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadelede sahne gelirini TEMA Vakfı’na bağışlayan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, şimdi de Sinop, Kastamonu ve Bartın’daki sel felaketi için harekete geçti.

Oyuncu 16 Eylül’deki Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştireceği gösterinin gelirini de sel mağdurlarına bağışlayacağını açıkladı. Ünlü oyuncu Sakallıoğlu, 50 bin TL’lik geliri AHBAP ve AFAD’a bağışlamaya karar verdi.

“HER ŞEY BU TOPLUMUNDUR”

Sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaşım yapan Sakallıoğlu, “Yaşanan sel felaketlerinden dolayı Harbiye’de gerçekleştireceğim gösterimde elde edeceğim gelirin yarısını AHBAP Derneği’ne yarısını ise AFAD’a bağışlıyorum. Bu toplumun bana kazandırdığı her şey zorda kaldığında gene bu toplumundur. Beni güçlü kılıp bu gücü bu güzel ülke insanı için kullanmama vesile olduğunuz için size de teşekkür ediyorum” dedi.