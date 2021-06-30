30 Haziran 2021 Çarşamba, 10:51

Muharrem Sarıkaya CHP'nin anayasa hazırlık metnini yazdı. Sarıkaya'ya göre, “En dikkat çeken noktası eklenen yeni Anayasal kurumlar.

Sarıkaya yazaısında, “Örneğin sürdürülebilir yaşam anlayışı içinde “ekosistem hakkı” diye bir hak geliştirilmiş. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı, Aile Sigorta Kurumu, Adalet Yüksek Konseyi gibi kurumlar yeni olanlardan bazıları. Anayasal düzlem, çevre-toplum-devlet üçlemesine oturtulmuş, çevre ülkenin en önemli unsuru haline getirilmiş. Ayrıca Çevre Mahkemesi kurulması da getirilen öneriler arasında” ifadelerini kullandı.

“Prof. Dr. Kaboğlu’nun da altını çizdiği gibi her ne kadar güçlendirilmiş kavramı kullanılıyor olsa da demokratik parlamenter düzeni savunan bir metin çıkmış” değerlendirmesinde bulunan Sarıkaya, yazısında söz konusu metne ilişkin şunları kaydetti: