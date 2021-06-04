AKP'li Türkeş'ten 'yeni anayasa' yazısı: Son derece sakıncalı

04 Haziran 2021 Cuma, 10:29

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı'nın (TÜDEV) sitesinde Anayasa çalışmalarını değerlendirdi.

Konuyla ilgili olarak “Anayasa Dükkanı Talan Ediliyor?” başlığıyla bir makale yayımlayan AKP'li Türkeş, "Anayasalar ihtiyaçlara göre onarılabilir. Ancak anayasaların her 3-5-10 veya 20 yılda bir sil baştan değiştirilmesi veya değiştirilmek istenilmesi hadisesi hem dünyada eşine az rastlanır bir durumdur hem de son derece sakıncalıdır. 1982 Anayasası'nın çok büyük bir kısmı zaten değişmiş vaziyettedir." dedi.

Türkeş yazısında, "21. yüzyılda kalıcı ve toplumu onlarca yıl yönlendirecek bir anayasayı hazırlamak; ne mazilerinde maluliyet bulunan hukuk adamlarının işidir, ne de meclisin herhangi bir döneminde herhangi bir partiden meclise girmiş, kadroların işidir. Bu hiçbir şekilde bu şahısların hakkı da haddi de değildir." ifadelerini kullandı.

Türkeş, "21. yüzyılın ilk çeyreğinde; 2021 Türkiye’sinde yeni bir anayasa yazılacaksa şayet; aşağıdaki hususlara mutlaka dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim" diyerek şu vurgulara dikkat çekti:

"Anayasalar bütün toplumlarda âdeta insan derisi üzerine yazılmış metinler gibidir.

Anayasalar yazılı olabileceği gibi yazısız da olabilir.

Modern anayasalar insan hak ve hürriyetlerini güvence altına almaya yöneliktir.

Bu kapsamda, yeni bir anayasa ihtiyacı doğmuş olması kabul edildiği takdirde ikili bir ayırım yapılmalıdır:

Ülke içinde bireyi esas alan vatandaşlık temelli,

Ülke dışında ise Türk ve Müslüman coğrafyası dikkate alınarak,

gerekçelerin ve müelliflerin doğru tespiti ile başlanacak olan bu çalışma yalnızca önümüzdeki 100 yıl için bir metin değil, millet olarak derimize nakşedilecek ve geçerliliği ancak kıyamet gününde biz millet olarak öldüğümüzde son bulma iddiasını taşıyacak gerçek anlamda kuşatıcı, genel ve sade bir anayasa metni olmalıdır."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, yeni anayasa konusuyla ilgili olarak "128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz." demişti.