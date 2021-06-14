AKP'den 'yeni anayasa' açıklaması

14 Haziran 2021 Pazartesi, 15:31

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il danışma meclisi toplantısına katılmak üzere Tekirdağ’a geldi. İlk olarak partililerle kahvaltıda bir araya gelen Kurtulmuş, gündeme ilişkin bir konuşma yaptı.

Kurtulmuş, ''Gündemimizde, önümüzdeki günlerde meclise gelecek dördüncü yargı paketi var. Bu anlamda da Türk yargı sisteminin ihtiyacı olan önemli adımlar atılacaktır. Aynı zamanda Türkiye’nin reform beklentisi olan en üst hukuk metni olan Anayasa’daki hukuk reformudur. Türkiye bu dönemde iki büyük anayasa değişikliği ile Cumhuriyet döneminin en önemli değişikliği olan Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmeyi başardı. Önce Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ardından da Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi. Şimdi Türkiye’nin sivil, demokrat, kapsayıcı bir Anayasası kaçınılmaz şekilde ortadadır. Bunun için çalışmalarımızı son noktaya getirdik” dedi.

'ANAYASALAR TÜRKİYE’DE YAPILMAMIŞ'

Yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Kurtulmuş,“Şimdiye kadar Türkiye’de Anayasalar darbe dönemlerinden sonra darbe zihniyetleri ile oluşturulmuştur. Anayasalar Türkiye’de yapılmamış, anayasalar ezilmiştir. Darbeciler bazı hocalara emretmişler, onlar da bir odaya çekilmişler anayasa metinlerini ortaya çıkarmışlar. 1982 Anayasasında olduğu gibi halka göstermelik bir şekilde gitmiş onaylanmıştır. Şimdi diyoruz ki; Türkiye’nin sivil bir anayasa yapmaya ihtiyacı var. Çünkü mevcut anayasanın üzerinde aynı 61 Anayasasında olduğu gibi kan izi vardır. Darbelerinin kanlarının darbelerin baskılarının izi vardır. Bunlardan kurtulmak lazım. Sivil bir anayasaya ihtiyaç var. Bu anayasa kapsayıcı bir anayasa olmak zorundadır. AK Parti’nin CHP’nin MHP’nin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur, milletlerin anayasası olur. Biz bütün bu anayasa tekliflerinin bütün partiler tarafından dikkate alınması... Ortada samimi şekilde Türkiye’nin yeni anayasasını yapacak sürece girmesini ümit ediyorum” şeklinde konuştu.