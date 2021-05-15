Şarkıcı Bengü, ikinci çocuğuna hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu
İş insanı Selim Selimoğlu ile evli olan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Şarkıcının paylaşımının altına birçok ünlü isim tebrik mesajı yağdırdı.
Bengü, 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Ağustos 2019'da evliliklerini kızları Zeynep ile taçlandıran çiftten müjdeli bir haber daha geldi. Eşi ve kızı ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Bengü, ikinci kez anne olacağını duyurdu.
14 haftalık hamile olduğunu belirten 42 yaşındaki şarkıcı, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bayramın sürprizi bizden gelsin… Zeynep abla oluyor, bir de oğlumuz oluyor… Dualarınızı eksik etmeyin. Kocaman sevgiler bizden hepinize…"
Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde:
Bengü'nün paylaşımına sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Aralarında Yonca Evcimik ve Merve Özbey'in de bulunduğu pek çok ünlü isim şarkıcıyı tebrik mesajlarına boğdu.
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