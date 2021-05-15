Müzisyen Melike Şahin'in 'bayram hediyesi' sosyal medyada beğeni topladı
Şarkıcı ve söz yazarı Melike Şahin, sosyal medya hesabından bayrama özel şarkı söylediği bir videoyu paylaştı. Video, kısa sürede binlerce kez izlendi ve sosyal medyada beğeni topladı.
Müzisyen ve söz yazarı Melike Şahin, Twitter hesabından bayrama özel, kamera karşısına geçip şarkı söylediği bir video paylaştı. Şahin, videoyu "Bayram hediyeniz burada dursun" sözleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.
Şahin'in 'Aşkımı sakla' şarkısını seslendiriği paylaşım, sosyal medyada beğeni topladı. Video, kısa sürede 330 binden fazla izlendi, yaklaşık 17 bin beğeni aldı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde:
MELİKE ŞAHİN KİMDİR?
Melike Şahin, 1989, İstanbul
doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu.
Müzik kariyerine, öğrenciliği boyunca soprano olarak dahil olduğu Müzik Kulübü
Klasik Müzik Korosu’nda başladı. 2011 senesinde başlattığı Kamuran Kolçak ve
Gönül Dostları isimli projesi ile nostaljik pop eserlerinden oluşan bir
repertuvarla konserler verdi.
2011 senesinde BaBa ZuLa ile yolları kesişti ve ilk
konserini Berlin’de verdi. O günden 2017 mayıs ayına dek BaBa ZuLa ile Türkiye ve Avrupa’nın pek çok şehrinde; Meksika, Hindistan ve Avusturalya’da 250’nin
üzerinde konser verdi. Baba Zula’nın 2014’te yayımladığı son stüdyo albümü 34
Oto Sanayi’de, hem vokal hem de söz yazarı olarak yer aldı.
2017 Cannes Film Festivali’nde,
müziklerinde imzası olduğu Tony Gatlif’in son filmi Djam’in dünya prömiyeri
öncesinde konser verdi ve filmin soundtrack albümü için üç şarkı seslendirdi.
Aynı sene içinde Selda Bağcan ile verdikleri konserlerle tanınan İsrailli grup
Boom Pam ile birlikte sözleri Melike’ye ait olan “Beni Yalnız Koma” adlı teklileri yayınlandı.
2017 Kasım ayında Sony Music
etiketiyle Deli Kan adlı ilk şarkısını yayınladı. Kayıtları Erekli & Tunç
Stüdyosu’nda Baran Göksu tarafından gerçekleştirilen parçanın sözleri Melike
Şahin’e, bestesi Melike Şahin ve Cihan Mürtezaoğlu’na, düzenlemesi ise yine Cihan
Mürtezaoğlu imzası taşıyor.
Sanatçı şu sıralar Melik Şah ve
Saz Arkadaşları ismiyle klasik alaturka ve arabesk eserler seslendirdiği
konserler vermeye ve ilk albümü ‘Merhem’ için çalışmalarına devam etmekte.
2018 yılı Mayıs ayında Sony Music etiketiyle “Sevmek Suçsa Suçluyum” teklisi yayınlandı. Şarkının klibini dünyaca ünlü yönetmen Tony Gatlif çekti.
Video Haberler
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Altun'a tepki: Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor?
- Ünlü hukukçu, Ağar’ın nasıl ‘aklandığını’ açıkladı
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- Soylu büyük tehdit altında
- NBA yıldızı Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı