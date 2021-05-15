Serenay Sarıkaya, iş insanı Haldun Demirhisar'la görüntülendi

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:21

Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda teknede görüntülendikten sonra hakkında 'arkadaşım' dediği iş insanı Haldun Demirhisar'la yeniden görüntülendi. İkili, bu sefer Göcek'te objektiflere yansıdı.

Magazin Burada'nın haberine göre çift, iş insanının Göcek'te bulunan villasında arkadaşlarını ağırladı. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar, sohbetin ardından evin etrafında yürüyüş yaptı.

Sarıkaya'nın, gazeteciler ve halk tarafından görüntülenmemek için yaklaşık bir aydır Demirhisar'ın evinde kaldığı iddia edildi.

Uzun süredir ekranlarda yer almamasına rağmen sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

"BAHSİ GEÇEN KİŞİ ARKADAŞIMDIR"

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay iş insanı ile teknede görüntülendiğinde, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum."