Satmaya doyamadılar!

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Kısa süre önce Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için de özelleştirme ilanı çıkarılmıştı.

Özelleştirmeye ilişkin yeni Cumhurbaşkanı kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı.



Bu kapsamda özelleştirilecek en dikkat çekici yerlerden biri ise mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait İstanbul’da Fenerbahçe Yat Limanı’ndaki taşınmaz oldu. Karara göre burasıyla ilgili özelleştirme işlemi “kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi” yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte uygulanarak 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanacak. 3 bin 311 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz, Fenerbahçe Yat Limanı’nın hemen yanında denize sıfır noktada.

‘TİCARET ALANI’ OLACAK

Üzerinde Kalamış Yelken Kulübü Dr. Asım Macit Eğitim Tesisleri de yer alıyor. Hatırlanacağı gibi iktidar, geçen mart ayında Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı da 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirmek için ilana çıkarmıştı.

Yine dün yayımlanan kararla Elektrik Üretim AŞ’nin TGT Enerji Üretim ve Ticaret’teki iştirak payı da özelleştirme kapsamına alındı. EÜAŞ’ye ait bu pay da 31 Aralık 2025’e kadar satılacak. İstanbul Kartal Soğanlık Mahallesi’ndeki 29 bin 625 metrekare büyüklüğündeki taşınmazda bulunan Hazine hissesi de özelleştirilecek. İstanbul Anadolu Adliyesi yakınındaki bu taşınmazın yanında ve içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait binalar da var. Bunun özelleştirmesi de 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait Ankara Keçiören Hasköy’deki taşınmaz da özelleştirme kapsamındaydı. Bu taşınmazın “ticaret alanı” olabilmesi için imar planı hazırlandı. Önümüzdeki dönemde “ticaret alanı” olarak özelleştirilecek.

179 MİLYONLUK ONAY

Bunların dışında bir dizi özelleştirme onayı da Resmi Gazete’de yer aldı. Hazine’ye ait Ankara Yenimahalle Susuz’daki 30 bin 109 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz, 9.1 milyon liraya Gülmar Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Ltd. Şti’ye satıldı. Sümer Holding’e ait Antalya Aksu Kemerağzı’ndaki 23 bin 328 metrekare büyüklüğündeki arazi Vahit Karaarslan’a 176 milyon liraya satıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye ait Afyonkarahisar Merkez ilçesindeki 3 bin 733 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın da üzerindeki yapılar ile birlikte 14.6 milyon liraya Çelikel Yapı Ticaret Ltd. Şti’ye satışı onaylandı. Sümer Holding AŞ’ye ait Samsun Bafra’da çeşitli büyüklükteki taşınmazlar bir bütün halinde 13 milyon liraya Asım Celal Usta’ya satıldı. Hazine’ye ait Yalova Çiftlikköy’deki 7 bin 746 metrekara büyüklüğündeki taşınmazın 8.6 milyon liraya Feridun Çetin’e satışına onay verildi.