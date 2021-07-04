Savcılıktan ‘Diploma nerede?’ pankartı hakkında karar

04 Temmuz 2021 Pazar, 13:32

Halkın Kurtuluş Partisi İzmir İl Örgütü'ne 29 Nisan'da “Soru Bir: Diploma Nerede?” pankartı ve 17 Mayıs'ta da “Soru İki: Amerika'da boynuna takılan Yahudi Cesaret Madalyası Nerede?” asılmıştı.

21 Mayıs'ta ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından asılan pankartlar “İma yoluyla Cumhurbaşkanına Hakaret” edildiği gerekçesiyle HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tacettin Çolak hakkında TCK m. 299'dan “Cumhurbaşkanına Hakaret” iddiasıyla açılan davada İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay'ın çeşitli Ceza Dairelerinin emsal kararları, Anayasa'nın 25'inci maddesi “Düşünce ve kanaat hürriyeti”, Anayasa'nın 26'ncı maddesi “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” kapsamında değerlendirilerek Çolak hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verdi.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak ayrıca “Soru Üç: 128 Milyar Dolar ve 208 Ton Nerede?” pankartı hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

İşte İzmir Cumhuriyet Savcısı'nın verdiği o karar:

“Söz konusu pankartların içeriğinin Türkiye'de ki günlük siyasal, sosyal ve ekonomik güncel konular yönelik olduğu, T.C. Anayasasının 26. Maddesi ile Avrupa İnsanları Sözleşmesinin 10. Maddesinde öngörülen ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu oluşturacak nitelikte olmadığı, Cumhurbaşkanının şahsına ve/veya Cumhurbaşkanlığı Makamına yönelik hakaret içermediği, eleştiri kapsamında kaldığı, bu nedenle T.C. Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı, ayrıca başkaca herhangi bir suçu da oluşturmadığı,

Yine 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Siyasi Partilerin Amaçlar ıve Faaliyetleri ile ilgili yasakları düzenleyen 4. Kısımdaki 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90, Mülga 92, 93, 94, 95, 96 Mülga maddelerinde yazılı herhangi bir kısıtlamayı da ihlal etmediği,

Tüm dosya kapsamından anlaşılmakla; Atılı suçlardan dolayı adı geçen şüpheli hakkında belirtilen nedenlerle kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA karar verildi”

Avukat Tacettin Çolak, astıkları pankartlar hakkında soruşturma başlatılmasını ve gözaltına alınmasını kanunsuzluk olarak değerlendirdi. Çolak, Savcı'nın Anayasa'nın 26'ncı maddesindeki ifade özgürlüğü, siyasi partiler kanunundaki çalışma özgürlükleriyle ilgili belirlemeler ve kişilerin lekelenmeme hakkına dair tespitler yaparak hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğini açıkladı. Savcı'nın son derece yerinde ve doğru karar verdiğini belirten Çolak, savcıyı kutladı.

“Diploma nerede?” sorusunun cevapsız bırakıldığını söyleyen Çolak, “Eğer ‘Diploma Nerede?' sorusu İma yollu Cumhurbaşkanına Hakaret kovuşturmasına konu edilebilecekse o zaman diplomayı ortaya çıkarmaları gerekiyordu. Muhtemelen de bu diplomayı ortaya çıkartmayacaklarından dolayı bu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkmış oldu. Biz bu kararı veren savcıyı tekrar kutluyoruz” dedi.