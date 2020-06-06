Savunma Bakan'ı Akar'dan mevkidaşına sondaj yanıtı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine ilişkin Yunan Savunma Bakanı'na verdiği yanıtta "Sorunlarımızı hukuka uygun çözmek istiyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan Akar, TSK'deki terhis ve celplere ilişkin de yaptığı açıklamada, "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sondaj gerilimi için "Türkiye ile çatışmaya hazırız" diyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'a yanıt verdi.
"Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz" diyen Akar, "Bunun için bize düşen neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi. Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz" diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen celp ve terhislere de değinen Akar, "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık. Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.
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