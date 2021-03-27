Savunması alınacak akademisyene karşı 30 kişilik 'müdahale timi' istendi

27 Mart 2021 Cumartesi, 18:37

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin, Dr. Barış Işık hakkında açtığı soruşturma 2019 yılında başladı. Avukat Heval Yıldız Karasu’nun Eskişehir’de bulunan ofisine 2018’de av tüfeğiyle ateş açılması üzerine baro, sendika temsilcileri ve belediye başkanının da katıldığı basın açıklamasında bulunduğu gerekçesiyle Dr. Barış Işık’a soruşturma açıldı. Işık’ın soruşturma sonuçlanmadan sözleşmesi yenilenmeyerek, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki görevine son verildi.

"SABOTAJ YAPMA İHTİMALİ VAR" DENİLDİ

Işık’ın “Masonik- FETÖ’cü- Marksist Cephe gibi bir yapıya üye" olduğu iddia edildi. Işık karara karşı Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dosyasına Işık'ın savunmasının alınmasından önce talep edilen önlemlere ilişkin soruşturmacı yazısı da girdi. Üniversitede soruşturmayı yürüten Doç. Dr. Mesut Aygün imzalı 14 Ekim 2019 tarihli yazıda, Işık’ın ifadesinin alınacağı gün için özel önlemler istendiği görüldü. Yazıda Işık’ın adı geçen örgütlerin “işbirlikçisi ve üyesi” olduğu ileri sürülerek, onun “mahiyetinden kaynaklanabilecek her türlü provokasyon, saldırı ve sabotaj yapma ihtimalinin bulunduğu” iddia edildi.

Yazıda Işık’a karşı savunmanın alınacağı salonun 200 metre yakınında “30 kişilik acil müdahale timinin hazır bulundurulması” istendi. Yazıda, Olası müdahaleye ilişkin genel kollukla koordine edilmesi hususunu ve gereğini bilgilerinize saygılarımla arz/rica ederim” denildi.