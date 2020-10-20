Saygı Öztürk, usta gazeteci Bekir Coşkun'un son saatinde neler yaptığını anlattı

20 Ekim 2020 Salı, 11:14

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Sözcü gazetesi yazarı, usta gazeteci Bekir Coşkun, 18 Ekim'de 75 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Bekir Coşkun'la dostluğunu bugünkü köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "ağabey" dediği Coşkun'un son saatinde neler yaptığını anlattı.

Bekir Coşkun'un kanserle üç yıldır mücadele ettiğini ifade eden Öztürk, Coşkun ve eşi Andree'nin 'yalnızca insanların değil, kedinin, köpeğin, cümle alem canlının dostları' olduğunu yazdı.

BİR SAAT ÖNCE

Bekir Coşkun'un hayatını kaybetmeden bir saat önce, kardeşi Haluk Coşkun'la tavla oynadığını anlatan Öztürk, şunları yazdı:

"Pazar günü Haluk, ağabeyinin yanına gelmişti. Bekir Ağabey, 'Hadi tavla oynayalım' dedi. Aslında halsizdi, yorgundu ama tavla oynamak içinden gelmişti. Oynarken, zarlardaki sayıları görmekte zorlanıyor, kardeşine 'Kaç geldi' diye soruyordu. Haluk, yenilmek için ağabeyinin işine yarayacak sayıları söylüyordu. Sonuçta, Haluk'un koltuğunun altına tavlayı verdi, 'Öğren de gel' dedi.

Hareketleri iyice ağırlaşmıştı. 'Ben biraz uzanayım' dedi, hemen ardından, 'Çiğ köfte yaptınız mı?' diye sordu. Haluk Bey, 'Hazır abi, eve gidip getireyim' dedi. Haluk Coşkun eve gitmek üzere hareketlendiğinde, eşi Ayşe Hanım da çiğ köfte ile birlikte gelmişti."

SON LOKMA...

Saygı Öztürk'ün anlattığına göre, yengesi Ayşe Hanım'ın yaptığı çiğ köfteyi hep severek yiyen Bekir Coşkun, bu defa canı çok istemesine rağmen yalnızca iki tane yiyebildi.

Saygı Öztürk, yazısının devamında şunları anlattı:

"Terlemesi artmıştı. Nefes almakta zorlanıyordu. Eşi Andree Hanım, doktor Mehmet Oral'ı aradı. Ambulans gönderdiler. Bekir ağabey ambulansa konulurken sanki hayatını kaybetmiş gibiydi. Ambulansta kalp masajı yapılarak hastaneye götürüldüğünde, aslında Bekir Coşkun için yapılacak bir şey kalmamıştı. Doktorlar son umutla kalbi tekrar çalıştırmak için uğraştılar. Ama sonuç değişmedi. Son lokması, çiğ köfte olmuştu"

BUGÜN UĞURLANACAK

Türk basın tarihinin usta ismi, Sözcü gazetesi yazarı Coşkun'un naaşı, 20 Ekim 2020 Salı günü (bugün) Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'nde defnedilecek.