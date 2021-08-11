Van'da yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti veren iş yerinde tıbbi malzemeler ele geçirildi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:14

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu İpekyolu ilçesinde bir iş yerinin yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunduğu belirlendi.

İş yerinde yapılan aramada 3 doktor önlüğü, 3 hasta muayene masası, tıbbi elektronik cihaz, 9 bin 235 tıbbi malzeme ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

(Fotoğraf: Arşiv)