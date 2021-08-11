Van'da yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti veren iş yerinde tıbbi malzemeler ele geçirildi
Van'da yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunduğu belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu İpekyolu ilçesinde bir iş yerinin yetkisiz ve belgesiz sağlık hizmeti sunduğu belirlendi.
İş yerinde yapılan aramada 3 doktor önlüğü, 3 hasta muayene masası, tıbbi elektronik cihaz, 9 bin 235 tıbbi malzeme ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
(Fotoğraf: Arşiv)
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