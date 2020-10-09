Sayıştay, Türksat’ın usulsüz işlemini Türk Dil Kurumu’nun tanımıyla açıkladı

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK), ihalesiz bir şekilde Türksat AŞ’den 3 ayrı hizmet aldığı, Türksat’ın ise bu işleri kendisi yapması gerekirken başka firmalara verdiği ortaya çıktı. Sayıştay denetçilerinin raporunda, kanuna göre Türksat’ın aldığı işleri “doğrudan yapma zorunluluğu” olduğu belirtildi. Sayıştay, Türksat’ın böyle bir zorunluluğu olmadığını savunan TİTCK’ye “Doğrudan” kelimesinin sözlükteki anlamını anımsattı.

Sayıştay’ın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2019 yılı denetim raporuna göre, kurum ihalesiz olarak Türksat’tan İletişim Merkezi hizmeti, Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Destek hizmeti ile Elektronik Süreç Yönetim Sistemi yazılım bakım destek hizmeti aldı. Ancak bu yapılırken, Türksat AŞ’den doğrudan yapılacak hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaması dikkate alınmadı. Türksat da işi alt firmalara yaptırmak için 3 farklı firma ile sözleşme imzaladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türksat A.Ş. arasında yapılan sözleşmede, TİTCK tarafından “destek personeli” unvanında çalıştırılacak personel için 2019 fiyatlarıyla Türksat’a 12 bin 584 TL ödeneceği belirtildi. Türksat ise anlaştığı bir alt firmaya, bu unvandaki personel için 10 bin 731 TL ödeyeceğini belirtti. Alt firma da, söz konusu personele 3 bin 758 TL ile 10 bin 731 TL arasında kendi belirlediği bir tutarı ödeyeceğini söyledi.

Sayıştay denetçilerinin uyarısı üzerine TİTCK, alınan hizmetin Türksat tarafından üretilmesi gerektiğine dair bir zorunluluk bulunmadığını savundu. Bunun üzerine Sayıştay denetçileri, “Doğrudan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlükte ‘Aracısız olarak, herhangi bir aracı kullanmadan’ olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla Türksat AŞ’den yapılacak alımın herhangi bir aracı kullanmadan yapılması gerektiği anlaşılmalıdır. Kanun koyucunun ‘doğrudan’ kelimesini kanun metnine yazmasının, hizmetin Türksat A.Ş. tarafından üretilmesi anlamını içermekte olduğu açıktır.”