SBK’den para aldığı iddia edilen Hakan suç duyurusunda bulundu
Ahmet Hakan, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğunu iddi eden Gazeteci Serkut Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Bozkurt, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "En az iki tanığım olduğunu söyleyerek bekliyorum" dedi.
Gazeteci - yazar Murat Ağırel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında gündeme getirdiği gazetecilerle ilgili bir TV kanalının canlı yayınında “Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş” ifadelerini kullanmıştı.
Şule Aydın'ın YouTube yayınına konuk olan gazeteci Serkut Bozkurt da, Ağırel'in yazısında bahsettiği, Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu öne sürmüştü.
Hakan ardından, sosyal medya hesabı üzerinden "Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında kendisine “gazeteci” diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
HAKAN HAREKETE GEÇTİ
Bozkurt, Twitter hesabından, Hakan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Bozkurt, "Ahmet Hakan'ın avukatı Aslı Kazan haber gönderdi. Suç duyurusunda bulunulmuş. En az iki tanığım olduğunu söyleyerek bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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