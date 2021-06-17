SBK'den para alan 12 gazeteciden biri iddiası! Ahmet Hakan harekete geçti
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri olduğuna ilişkin iddialara, "yargı yoluyla hesaplaşacağız" yanıtını verdi.
Şule Aydın'ın YouTube yayınına konuk olan gazeteci Serkut Bozkurt, Murat Ağırel'in yazısında bahsettiği, SBK'nin firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia etti. Gündeme oturan açıklamayla ilgili Hakan, "Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız" açıklaması yaptı.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"
Ahmet Hakan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
Dün akşam saatlerinde bir YouTube yayınında kendisine “gazeteci” diyen ama adını ilk kez duyduğum bir şahıs, hakkımda alçakça iftiralar attı. Bugün itibariyle bu müfteri şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Kendisiyle yargı yoluyla hesaplaşacağız.
NE OLMUŞTU?
Gazeteci, yazar Murat Ağırel, Sedat Peker’in videolarında gündeme getirdiği gazetecilerle ilgili bir TV kanalının canlı yayınında “Sezgin Baran Korkmaz, ses kaydında 12 gazetecinin adını veriyor ve bu isimleri maaşa bağladığını söylüyor. Kaydı birçok kişiye dinletmiş” ifadelerini dile getirmişti.
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