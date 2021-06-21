SBK'nin avukatından açıklama: "Türkiye'de yargılanmak istiyor"

21 Haziran 2021 Pazartesi, 13:55

Türkiye’de hakkında “kara para aklamak” suçunu işlediği iddiasıyla İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker’in iddialarının ardından ülke gündemini sarsan “rüşvet” iddiaları tartışılırken Korkmaz Avusturya’da yakalanarak gözaltına alındı.

"AYNI SUÇTAN ÇİFTE YARGILAMA OLMAZ"

Habertürk'ten Yasemin Güneri'ye konuşan Dülger, Adalet Bakanlığı’nın iade sürecini başlattığını ancak Korkmaz’ın ABD’ye mi, Türkiye’ye mi iade edileceğine Avusturya Mahkemesi’nin karar vereceğini söyledi.

Korkmaz’ın Türkiye vatandaşı olduğunu vurgulayan Dülger, ABD’de de 'kara para aklama' suçundan hakkında soruşturma açılmasına rağmen 'Türkiye'de bu konuda dava açılmış olmasının daha önemli olduğunu' savunarak, “Aynı suçtan çifte yargılama olmaz. Suçluların iadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ni Türkiye ile Avusturya imzaladı. ABD ise bu sözleşmeyi imzalamadı. Sözleşme kriterlerine göre Türkiye’ye iade edilmeli” dedi.

"AYNI SUÇUN TÜRKİYE'DE FAZLA CEZASI OLMADIĞI İÇİN BURADA YARGILANMAK İSTİYOR"

Dülger, Korkmaz’ın ABD'de değil, Türkiye’de yargılanmak istediğini belirtti; buna gerekçe olarak da ceza kanunu gösterdi: "Kara para aklama suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis.

Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz. Türkiye'de 6 yıla kadar olan suçların zaten infazı yok. Suçlu olduğunu kabul etmiyor. Çok da sağlam gerekçeleri var. ABD'de bu suçların yüksek cezası var. Aynı suçun Türkiye'de fazla cezası olmadığı için burada yargılanmak istiyor. Ama karar mercii Avusturya Mahkemesi.”

Avusturya mahkemesinin bugün hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili öncelikle iade sürecinde tutuklu kalıp kalmayacağına karar vereceği aktarılıyor.

İade sürecinin aylar sürebileceği belirtilirken, avukat Dülger Korkmaz'ın illa ki davayı önce açan ülkeye iade edilmesi gibi bir durumun olmadığı görüşünde. Dülger, “Türkiye’ye iade edilmesi gerekir. Hukukun genel ilkeleri gereğince" derken, Korkmaz’ın Avusturya’da yatırımları olması nedeniyle 'işadamı' olarak kabul edilmesi halinde serbest kalmasının da mümkün olduğunu savundu. Dülger, bir yandan da Korkmaz'ın ABD'ye de Türkiye'ye de iade edilmeme ihtimali olduğu yorumu yaparak, Avusturya için "İki ülkeye de vermeyebilir. Çünkü verilmiş bir mahkumiyet kararı yok” ifadelerini kullandı.