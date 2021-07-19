‘SBK’nin uçağının parası ödendi mi’ sorusu, geçen 23 güne karşın yanıtsız kaldı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

ABD hazinesini vergi oyunları ile dolandırmak ve bu paraların bir kısmını Türkiye’de aklamak suçundan tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ilişkiler ağı tartışılıyor.

Korkmaz’ın Bodrum’daki geceliği 100 bin TL olan otelinde misafir ettiği, 7 yıldızlı süper lüks uçağı ile uçurduğu yolcular üzerinden nüfuz ticareti yaptığı, üst düzey siyasetçilerden bürokratlara ve gazetecilere kadar kendine “koruma kalkanı” yarattığı ortaya çıktı.

Korkmaz’ın günlük kirası 15 bin Avro olan Bombardier tipi 54 milyon dolarlık lüks uçağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığını gündeme getirmiştik. Bakanlık, haberimizi doğruladı ve “Kullandık ancak parasını ödedik” dedi... Yapılan açıklamada 44 bin dolarlık bedelin Soylu’nun şirketinden, uçağın kiralandığı Söğüt AŞ’ye ödendiği belirtildi ve bir fatura gösterildi...

Bakanlığın “parasını ödedik” dediği fatura, Söğüt Havacılık AŞ adlı bir şirkete ait... Açıklamaya göre, Söğüt Havacılık AŞ elinde uçak kalmayınca Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kiralayarak İçişleri Bakanı Soylu’nun hizmetine sunmuştu. Soylu da kendisine ait sigorta şirketi üzerinden Söğüt Havacılık’a 44 bin dolar kiralama ücreti ödemişti...

Oysa haberimizdeki iddia, uçağın sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz’a paranın ödenmediği idi. Uçak, Sezgin Baran Korkmaz’ın Bora Jet adlı firmasına aitti. Bakanlığın yanıtına göre seçim döneminde devlete ait uçak kullanamayacakları için kiralama yoluna gidilmiş, Söğüt AŞ’den bu uçak kiralanmıştı. Yani bu durumda Söğüt AŞ’nin, uçağın sahibi olan Bora Jet’e bir ödeme yapmış olması gerekiyor...

23 gün geçti... Sorular hâlâ havada asılı duruyor:

- Bakan Soylu faturasını gösterdiği ödemeyi, yandaş şirket Söğüt AŞ’ye yaptı mı? Yaptı ise dekontu nerede?

- Söğüt AŞ, uçağın asıl sahibi olan Bora Jet’e ödeme yaptı mı? Yaptı ise dekontu nerede?

Son bir not: Haberde adı geçen Söğüt AŞ, Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 28 milyar TL’lik ihale pastasının 12 milyar TL’sini alan şirket...