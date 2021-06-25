Soylu'nun bindiği SBK'ye ait uçağın güzergâhı ve kimi taşıdığı Karaismailoğlu'na soruldu

25 Haziran 2021 Cuma, 11:48

Avusturya'da tutuklanan ve kara para akladığı suçu nedeniyle yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz’ın kuyruk numarası TC-YYA olan Bombardier tipi lüks uçağın pek çok gazeteci, bürokrat ve siyasetçi tarafından başta seçim kampanyaları için olmak üzere çeşitli nedenlerle kullanıldığı iddia edildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu iddiaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sordu. Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da söz konusu uçağı kullandığı yönündeki iddiaları da kamuoyuyla paylaşmıştı.

Mollaveisoğlu, haberinde şunları paylaşmıştı:

"Elime ulaşan bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu uçağı özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullanmış... Korkmaz’ın uçan sarayı ile, gazetecilerden bürokratlara çok sayıda “ünlü” ismi özel olarak uçurduğu, özellikle İstanbul, Bodrum arasında bu uçağın durmaksızın sefer yaptığı iddialar arasında... "

Bülbül soru önergesinde şu ifadeleri dile getirdi:

“Hakkında ciddi suçlamalar ve şüpheler bulunan Korkmaz’a ait bu uçağı kullanan kişilerin sorgulanarak ortaya çıkarılması işlenen suçların tespit edilmesi ve kamu yönetiminde şeffaflığın sağlanması adına çok önemlidir. Zira uçağı kullanan kişilerin de Sezgin Baran Korkmaz ile olan ilişkisi sorgulanmalı ve soruşturmalara konu edilmelidir. Bu anlamda, yurt dışı seferler de dahil olmak üzere uçağa ait tüm seferlerin tespit edilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Kimin hangi sıklıkta ve hangi güzergâhta uçağı kullandığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı bulunmaktadır. Suçlamaların boyutu düşünüldüğünde, bahsi geçen ve açıklanması istenen bilgilerin paylaşımına ticari sır ya da özel hayatın gizliliği de engel teşkil etmemektedir.”

Bülbül önergesinde, Karaismailoğlu'na şu soruları sordu:

1) Sezgin Baran Korkmaz’a ait kuyruk numarası TC-YYA olan Bombardier tipi uçağın son 5 yılda hangi güzergâhları izlemiştir?

2) Son 5 yılda izlenen güzergâhlarda uçakta hangi yolcular seyahat etmiştir?