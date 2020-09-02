Scienceup eylül sayısı yayımlandı: “Yeni Anormal”

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:01

Ulusal ve uluslararası mecralarda kısa zamanda büyük ilgi gören ScienceUp, 1 Eylülde yayımlanan yeni sayısında yine iddialı soru ve konulara imza atıyor. Bilim-kültür-düşünce dergisi ScienceUp, makale, haber, analiz ve özel röportajlarıyla; bilim dünyasından son gelişmeler, buluş ve keşifler, politika, uluslararası ilişkiler, iletişim, felsefe, kültür ve sanat gibi pek çok alanda okuyucusuna geniş bir yelpazeden sesleniyor.

Dünya genelinde büyük çoğunluk salgına karşı kurallara uymuyor, güç birliği ve işbirliği yapmıyor. Birçok ülkede tedbirlere uyulmaması için toplu eylemler yapıldı. Salgının bir komplo teorisi olduğuna inananlar giderek çoğaldı, tatilinden ve konforundan ödün vermek istemeyenler nedeniyle virüs yeniden hızlı yayılıma geçti.

Peki insanlar neden böyle davranıyor? Neden önlemlere karşı çıkan bir tavır içerisindeler? Bireysel haz ve eğlence, insani özne olmanın gerekliliklerini dışarıda mı bırakıyor? Başkasını yok saymak küresel sağlık, adalet ve dengeyi nasıl bozuyor? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, ‘yeni anormal’i ScienceUp’a anlattı.

ScienceUp herkesin merakla beklediği aşı haberini de tüm gerçekleriyle masaya yatırdı. Uzun yıllardır çalışmalarını ABD’de yürüten immünoloji uzmanı, Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşıların geliştirilme süreçleri ve bu konuyla ilgili bilinmesi gerekenler hakkında ScienceUp’ın sorularını yanıtladı.

ScienceUp, Eylül sayısında, gündem yaratan konuları, konuk yazarları ve özel röportajlarıyla da dikkat çekiyor:

Grip tetiği çeker mi?: Grip ve Covid-19’un birarada yaşanması nasıl sorunlar yaratacak? Tedavi ve korunmak için neler yapılabilir? Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Prof. Dr. Murat Akova anlattı.

Normalleşme iletişimi: Meltem Acar Yücesoy, Covid-19 küresel salgınının iletişim dünyasına yansımalarını konunun uzmanlarının görüşleriyle ScienceUp için yazdı.

Yapraklar sararırken: Prof. Dr. A. Hüseyin Baskın ve Dr. Vahide Bayrakal Covid-19’u farklı bir bakış açısıyla kaleme aldılar.

E-ticaret ana arter mi oluyor?: Küreselleşmeyle birlikte, ulusal ve uluslararası e-ticaret Covid-19 salgınıyla birlikte her yaştan insanın alışveriş yaptığı bu yapının geldiği son durumu Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli ScienceUp için değerlendirdi.

Asırlık karantina adası: Osmanlı İmparatorluğu’nda veba, kolera gibi bulaşıcı hastalıklarla mücadele amacıyla kullanılan İzmir’deki Urla Karantina Adası koronavirüs salgınında huzurevi sakinlerinin izolasyonu için değerlendirildi. Tarihte karantina nasıl, kimlere ve hangi şartlarda uygulanıyordu? Adanın hikâyesini Karantina Adası Müdürü Turgut Yılmaz ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (BUHASDER) Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse ScienceUp için anlattı.

Çılgın kalabalıktan uzak: Alper Turgut, Covid-19 salgını sürecinde sinema sektörünün durumunu anlattığı yazısında eski filmler arasında yaptığı nostaljik geziyi ScienceUp’a yazdı.

Antik çağ grafitileri: Dünyanın en zengin Yunanca duvar yazısı koleksiyonu, tarihi İzmir Agorası’nda ortaya çıkarıldı. Dönemin yaşam biçimine ilişkin ipuçları veren, bulmacadan duaya, dedikodudan hayal kırıklıklarına kadar pek çok mesajın yer aldığı iki bine yakın grafitiyi Smyrna Antik Kenti Arkeoloji Kazıları Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy ScienceUp için yazdı.

Mars’ın gizemi salda gölünde gizli: NASA’nın Türkiye’deki Salda Gölü ve Mars’taki Jezero Krateri arasında jeolojik benzerlik bulunduğu mesajı sonrasında Salda Gölü dünyanın gündemine oturdu. Salda Gölü’yle ilgili bilinmeyenler…

Türk-Yunan çekişmesi bütün Akdeniz’e yayılıyor: Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge’nin merkezde olduğu Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi ScienceUp için yazdı.

Dünya plastiği sindiremiyor: Plastik kirliliğinin boyutları her geçen gün büyüyor. Çevremiz nasıl kirleniyor? Kirliliğin boyutları neler? Ne gibi önlemler alınabilir? Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Çevre Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Nuri Azbar ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helin İnay Kınay anlattı.

Tablo mu imza mı?: Dünyada müzayedelerde milyon dolarlara varan bedellerle satılan tabloların değerleri nasıl belirleniyor? Ölçütler neler? Gerçek koleksiyoner kime denir? Ünlü Türk ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun torunu Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, Folkart Sanat Galerisi Koordinatörü Fahri Özdemir ve Ares Müzayede’nin kurucusu Coşkun Özkan ScienceUp için yanıtladı.

Fazlası zarar mı?: Egzersizin, kaygı ve depresyonu azaltması, kendine güveni arttırması gibi başta pek çok yararının olmasının yanı sıra, aşırıya kaçılırsa olumsuz etkileri de var. Psikolojik ve fizyolojik sorun olarak tanımlanan egzersiz bağımlılığını, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Spor Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Metin Ergün ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Burcu Kök Kendirlioğlu ScienceUp için yazdı.

Ölmez ağacının iksiri zeytinyağı: Akdeniz coğrafyası denince ilk akla gelenler arasında yer alan zeytin ağacı binlerce yıldır yoksulun geçim, girişimcinin kâr kaynağı olmaya devam ediyor. Zeytinyağının öyküsü, faydaları, üretimi ve müzesiyle ilgili dikkat çeken bilgiler...

Yoksulluğun sebebi hayırseverler mi?: Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan yoksulluk bütün çabalara rağmen küresel boyutta derinleşiyor. Tek çare gibi görünen hayırseverlik ise sanılanın aksine çare olmaktan çok yoksulluğun kalıcı olarak çözülmesine engel oluyor. Maltepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalından Dr.Tuğrul Özkaracalar, “Bir Dünya Sorunu Olarak Yoksulluğun Etik ve İnsansal Boyutu” çalışmasında bu konuyu değerlendirdi.

Karadeniz’de neler oluyor?: Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel Karadeniz ekosistemindeki değişimleri, nedenlerini ve sonuçlarını anlattı.

Kitapsız hayat mümkün mü?: Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Avukat Ulvi Puğ ve Yakın Kitabevi-Yayınevi Yöneticisi Levent Salıcı, kitap okuma kültüründeki değişiklikleri ScienceUp için anlattı.

Telefonlarımız dinleniyor mu?: Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Bankacılık işlemlerini, alışverişleri telefonlarla yapmaya alıştık. Peki telefonlarımız nasıl dinleniyor, hackleniyor?