Scooby-Doo'nun yaratıcılarından Ken Spears yaşamını yitirdi
Scooby-Doo çizgi film serisinin yaratıcılarından Ken Spears 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Joe Ruby ile 4 arkadaş ve 1 köpeğin maceralarını konu alan Scooby-Doo çizgi filmindeki karakterlere imza atan KenSpears, lewy cisimli demans rahatsızlığının yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle Los Angeles'ta 82 yaşında hayatını kaybetti.
Scooby-Doo'nun diğer yaratıcısı Joe Ruby de 3 ay önce yaşamını yitirmişti.
Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Warner Bros'un Başkanı Sam Register, Spears'in ölümü üzerine "Warner Bros Animasyon, Ken Spears'in ebediyete intikal etmesinden ötürü üzgün. Dünyada Scooby-Doo'nun versiyonunu oynatmayan bir ekran bulamazsınız. Warner Bros'da onun çalışmalarından ilham almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Los Angeles'ta 1938 yılında dünyaya gelen Spears, Ruby ile ses yönetmeni ve kadrolu yazar olarak çalıştıkları Hanna Barbera stüdyosunda tanışmıştı.
İkilinin yarattığı "Scooby-Doo, Where Are You!" çizgi filmi ilk kez 1969 yılında CBS'de yayınlanmıştı.
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