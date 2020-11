Sean Connery’nin ilk Bond filmindeki silahı açık artırmaya çıkarılıyor

12 Kasım 2020 Perşembe, 11:49

Görsel: BBC

Geçtiğimiz günlerde 90 yaşındayken hayata veda eden ünlü aktör Sean Connery’nin, dünya çapında şöhret kazanmasını sağlayan ilk James Bond filmindeki silahı açık artırmaya çıkarılıyor.

3 Aralaık’ta ABD’de Julien's Müzayedesi’nde yapılacak olan ‘İkonlar ve İdoller Üçlemesi: Hollywood’ adlı açık artırmada, Connery’nin 1962 yapımı Dr. No filminde kullandığı silah, alıcısını arayacak.

Müzayede evinden silahın özelliği ile ilgili Fox News’e yapılan açıklamada, "James Bond karakterinin sinematik başlangıcında, Connery bu kahraman tabancayı film boyunca kullanıyor ve bu tabanca son altmış yıldır kitaplarda, filmlerde ve diğer medya araçlarında yer alan karakterin belirlenmesine ve tanımlanmasına yardımcı oldu” denildi.

Walther PP serisi Bond tabancasının 150 bin ila 200 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

1962 yapımı "Dr. No" filminde merhum aktör Sean Connery tarafından kullanılan yarı otomatik Walther PP tabancası Beverly Hills, Kaliforniya'da bir müzayededen önce tarihsiz bir fotoğrafta görülüyor. / Reuters

Connery, Ian Fleming’in romanını temel alan Dr. No filminde rol aldığında henüz 30’lu yaşlarında pek tanınmayan bir aktördü. Gösterildiğinde bir hit haline gelen filmin ardından Connery, serinin devam filmleri From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice ve Diamonds Are Forever’da da 007 kod adlı Bond ajanına hayat verdi.

Oscar’lı yıldız, orta yaşlı bir 007 ajanını anlatan 1983 yapımı yeni Bond filmine kadar bu karakteri tekrar oynamama sözünü tuttu. Filmin yapımına da yardım eden Connery’nin bu filmine eşi Micheline Roquebrune tarafından önerilen ‘Never Say Never Again (Asla Asla Deme) adı verildi.

Dünyaca ünlü İskoç yıldız Connery, 31 Ekim’de Bahamalar’daki evinde eşi ve çocukları yanındayken hayatını kaybetti. Ailesi ünlü yıldızın “uykusunda huzur içinde öldüğünü” duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle aktörün cenaze töreni belirsiz bir tarihe ertelendi. Eşi Roquebrune, Connery’nin vasiyeti üzerine küllerinin doğduğu ülke İskoçya’ya götürüleceğini duyurdu.

Kaynak: NTV