Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!

17 Mayıs 2021 Pazartesi

“Ünlü” ne garip söz… Sen hiç tanımıyorsun. Ama senin tanımadıklarının seni tanıması bir sıfata dönüşüyor. “Ünlü” olmak sanki doktorluk ya da mühendislik gibi. El becerinin, ses yeteneğinin olması mühim değil. “Ünlülük” insana ekmek pişiriyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda özel günlerde ağırlananlara ya da her kurdelenin başında elde makas bekleyenlere bakın. Her sıra dışı hikâyeye “ünlüler” ya da “ünlülerle dolaşanlar” karışıyor.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a o gün verilen önerge diğerlerinden farklıydı. Bu kez konu ne ekonomi ne de siyasetin alışılagelen gündemiydi. Milletvekili Altan Tan, Kurtulmuş’a TRT’deki Osmanlı dizisini soruyordu. Zira Diriliş Ertuğrul’a o günlerde minik bir oyuncu katılmıştı. Çok değil, beş yıl önce, devletin kanalındaki yüksek bütçeli dizide, “Turalı” karakterine hayat veren o minik aktör, Sedat Peker’in oğlu B.T. Peker’den başkası değildi.

Diriliş Ertuğrul sadece bir dizi mi, yoksa daha fazlası mı? Altan Tan, Peker’in geçen günlerde bir videoyla özür dilediği “oluk oluk kan akıtma” sözlerini hatırlatıp şöyle sormuştu: “Bakanlarınızın ve milletvekillerinizin düzenli olarak setine gidip görüntü verdiği Diriliş Ertuğrul dizisinde, mitinglerde Erdoğan’ın destekçisi olduğunu belirten Sedat Peker’in oğlunun oynatılma gerekçesi nedir?”

MAGAZİN DÜNYASININ SEDAT PEKER’İ

Kuşkusuz mesele bir çocuk ya da oyunculuk performansı değildi. TRT dizisi, bir Osmanlı kahramanının oğlu Turalı’ya can veren oyuncuyla, Sedat Peker’e selam gönderiyordu. Nitekim bir yıl sonra, dizinin sonraki sezonunda, B.T. Peker ekranda görünmeyince, çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Küçük B.T. Peker’in diziden çıkarıldığı söylendi. Devlet kanalına dizi yapan şirket, apar topar yazılı açıklama yaptı. “Küçük yaşına rağmen göstermiş olduğu başarılı performans, halkımızın teveccühünü kazanmıştır” dedikten sonra devam etti: “Oyunculuk kariyerine devam etmek istemesi halinde, yapım şirketimiz kendisi ile önümüzdeki yıllarda başka projelerde de birlikte çalışmayı düşünmektedir”.

Gerçekten de öyle oldu…

B.T. Peker, 2018 yılında, Emniyet’in desteklediği, hatta Vatan Emniyet’te çekilen polis dizisi Arka Sokaklar’ın 13. sezonunda da küçük bir rolde oynadı. Kısa oyunculuk kariyerinde “En İyi Çocuk Oyuncu” ödüllerine aday oldu.

Bakmayın şimdi “hain, düşman, Kılıçdaroğlu’nun ya da Akşener’in adamı” ilan edilmesine…

Sedat Peker sadece siyasette, sadece hapishanede, sadece sokakta, sadece alengirli işlerde değil, aslında hep hayatımızın içindeydi. Saten kumaşlı törenlerin, yaldızlı magazin dünyasının, Saray’da ağırlanan popçuların yan yana olduğu bir figürdü.

PEKER İÇİN YAZILAN ŞARKILAR

Demet Akalın’ın doğum günü mesajı nasıl unutulur: “Reis diye yazılır adam diye okunur. İyi ki doğdun can Reis.”

Ya Seda Sayan?

Özel hayatında “mafyadan yardım aldı” iddialarına Haber Global’den yanıt vermişti: “Ben Sedat Peker’i, Alaattin Çakıcı’yı mafya değil, iş insanı olarak görüyorum. Bu tabirler (mafya), hiç hoşuma gitmedi. İkisi de idealleri olan iki adam. Bence siz de böyle bahsetmemelisiniz. İkisi de dostlarım.”

Popçu Gökhan Özen’in “mangal yürekli adam” şarkısı kime yazılmış olabilir diye düşündünüz mü? Şarkıda “Adalet dağlarında, Ter döker buram buram, Korku nedir tanımaz” diye söz edilen kişi elbette Sedat Peker’den başkası değil. Peker’e 2004 yılında yapılan operasyonda, polisleri şaşırtan kasetlerden biri, Peker’in yazılan şarkıya eşlik ettiği evinde çekilen klipti. Kendisi de adam dövdürmekten hapse düşen Özen, “Villasına gidip konser verdiğim ya da onunla zaman geçirdiğim soruları benim özel hayatım” diyerek cevap vermekten kaçınmıştı.

Popçu Sinan Akçıl, Peker’in onur konuğu olduğu gecede kürsüye çıkıyor, Sedat Peker mottosu olan “bir umuttur yaşamak” sözleriyle davetlileri selamlıyordu.

Küçük Onur’un nişan yüzüğünü o taktı. Kibariye’nin kızının nikâh şahidiydi. “Garibanların babası, önce Allah sonra sen, adam gibi adamsın” diyen Kibariye, aslı Sabahattin Ali’nin şiiri olan, “Aldırma Gönül”ü onun için okumuştu.

İsmail Türüt onun için çok şarkı üretti. “Genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar, Reise gösterilir ancak böyle itibar” sözleri Sedat Peker’i anlatıyordu.

HIZLA SİLMEYE BAŞLADILAR

Polisin Peker için hazırladığı dosyada, çevresindeki sanat camiasının kalabalıklığı, yargının bile gözünü kamaştırıyordu. 15 Kasım 2004 tarihli Sabah gazetesi, polis fezlekesindeki “Peker dostu sanatçılar”ı şöyle aktarıyordu: “Ebru Gündeş, Hande Yener, Emel Müftüoğlu, Elif Karlı, Seda Sayan, Davut Güloğlu, İsmail Türüt, M. Ali Erbil, Stelyo Pipis, Bülent Serttaş, Demir Karahan, Onur Sarıkaya…”

Milliyet gazetesinin eki olan “Şehrin En İyileri”nin 2017 yılında düzenlediği ödül töreninde “En Hayırsever İşadamı” ödülünü Selda Alkor’un elinden o almıştı. Mekân Oscarları ya da Quality gibi adlarla her yıl düzenlenen, sponsorlu ödül gecelerinde, kimi elinde ödül, kimi hatırlı konuk olarak, “ünlü”lerle poz veriyordu. Yakın dostu Oktay Kaynarca başta olmak üzere; Serdar Ortaç’tan Alişan’a, Cengiz Kurdoğlu’ndan Erkan Petekkaya’ya, yan yana çektirdiği fotoğraflar hızla sosyal medyada paylaşılıyordu.

Dün bir kısmını arşivlediğim o geçmiş görüntüleri yeniden gözden geçirdim. Sedat Peker’in resmi sitesinde her şey olduğu yerde duruyordu ama… Gelgelelim, yıllardır “Sedat Peker’e yakın olma”nın övünç kaynağı yapıldığı o deliller, sosyal medyadan birer birer silinmeye başlamıştı. Rıza Sarraf’tan Çiftlikbankçı Tosuncuk’a, kripto para dolandırıcısından Jet Fadıl’a, Adnan Oktar’dan Fethullah Gülen’e son dönemin klasiği yine tekrar etmişti. Önce “yakınımdır” diye övünenler, bir hareketle “tanımam, etmem” yarışına girmişti. Sedat Peker’in videolarındaki “bir zamanlar” sitemi haksız değil. Ayakta kalabalıklarla yürüyenlerin koluna girenler, düşeni ya tekmeliyor ya da görmezmiş gibi yanından yürüyerek geçiyor.

Bir başkasının ışığını yansıtan nesneler gibi. Sıradan insanın ilgisini toplayarak “ünlü” olanlar, kendisini dünün kahramanı-yarının haini sayılanların yakasına takıyor. Sedat Peker’e koruma veren bakan, onunla pazarlık eden siyasetçi, peşinde dolanan TRT anchormanı utanıp çekilmiyorsa; bari İsmail Türüt ya da Seda Sayan “istifa ettim” desin!