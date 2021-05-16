Sedat Peker'den, Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken açıklama
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı 5. videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki?" ifadelerini kullandı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ile 'görevden affı kabul edilen' eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak ile ilgili önemli iddialarda bulunmuştu.
Yayınladığı videolarla siyaset gündeminde sert tartışma başlatan Sedat Peker'in, özellikle Süleymen Soylu ile ilişkilerine dair iddiaları kamuoyunun dikkatini çekti.
Peker, son videosunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de açıklama yaptı.
"YAV ALLAH AŞKINA ÇOK İYİ BİR ADAM AMA..."
Sedat Peker, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, "Kılıçdaroğlu... Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki?” düşüncesini dile getirdi.
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Arda Turan'dan maç sonu flaş açıklama!
- Ateş püskürdü! İki tane soysuzun, arsızın lafıyla
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı