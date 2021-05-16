Sedat Peker'den, Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken açıklama

16 Mayıs 2021 Pazar, 15:17

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ile 'görevden affı kabul edilen' eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak ile ilgili önemli iddialarda bulunmuştu.

Yayınladığı videolarla siyaset gündeminde sert tartışma başlatan Sedat Peker'in, özellikle Süleymen Soylu ile ilişkilerine dair iddiaları kamuoyunun dikkatini çekti.

Peker, son videosunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de açıklama yaptı.

"YAV ALLAH AŞKINA ÇOK İYİ BİR ADAM AMA..."

Sedat Peker, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, "Kılıçdaroğlu... Yav Allah aşkına çok iyi bir adam ama biz yan yana gelsek ne konuşabiliriz ki?” düşüncesini dile getirdi.