Sedat Peker'in 5. videosu! Gelecek Partisi'nden 'Soylu' çağrısı: Yargılanmalı

16 Mayıs 2021 Pazar, 14:08

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamaları sonrası 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ve yargılanma talebinde bulunması gerektiği' düşüncesini dile getirdi.

Selçuk Özdağ'ın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"VAHİM İDDİALARLA İLGİLİ GEREĞİ DERHAL, BEHEMAHAL YAPMALI"



Sedat Peker’in açıklamalarına karşı İçişleri Bakanı istifa etmeli ve kendisi yargılanma talebinde bulunmalıdır. Ayrıca Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve de tüm savcılar bu vahim iddialarla ilgili gereğini derhal, behemahal yapmalıdır.Ya devlet başa ya kuzgun leşe.