'Sedat Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı’ iddiası
Gazeteci Alişer Delek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakınındaki isimlerden Emre Olur'un 'Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polislerinin geldiğini ve kendisini konutundan aldıklarını söylediğini belirtti.
Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları ortaya atıldı. Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, Peker'in Dubaili yetkililerle görüşme yaptığını söylediği belirtildi.
Olur ile telefonla görüştüğünü söyleyen Gazeteci Alişer Delek, Türkiye saatiyle saat 12.00'da polisler tarafından konutundan alınan Peker'in hala dönmediğini söyledi.
Delek, yaptığı açıklamada Emre Olur'un, Sedat Peker'in hayatından endişe ettiklerini söylediğini aktardı.
Alişer Delek, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
- Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar.
- Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu "daveti" kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi.
- TSİ 22:16'da gelen bu görüşme sayesinde Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor...
"INTERPOL BAŞVURUSU AÇIKLAMALARI SİYASİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDEDİLMİŞ"
- Emre Olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi. Böyle bir durumda yayınlanmak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum...
- "Gereken her şeyi gereken herkes öğrenir" yanıtını aldım. Emre Olur, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların "Peker'in açıklamaları siyasi" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etti.
Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar. +++— Alişer Delek (@AliserDelek) June 13, 2021
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