Sosyal medyanın gündemine oturdu: Sedat Peker yakalandı mı?
“Sedat Peker yakalandı mı?” yönündeki iddialar gündemi hareketlendirdi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in uzun süre sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaması 'yakalandı mı' sorusunu gündeme getirdi. Halk TV yayınında aktarılana göre avukatları Peker'in yakalandığı iddiasını yalanladı.
Uzun süredir Pazar sabahları yayınladığı videolardaki iddiaları ile gündemin baş köşesine yerleşen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, iki gün boyunca sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı.
Peker'in sosyal medyadaki sessizliği kullanıcılar arasında "Yakalandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Çok sayıda kişi Peker'in yakalanmış olabileceğini, bu yüzden paylaşım yapamıyor olabileceğini yazdı.
Sosyal medyadaki bazı iddialara göre de Peker’in, MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaldığı evde yakalandığı dile getiriliyor. Operasyonun da Katar üzerinden İHA desteğiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.
BirGün'de yer alan habere göre, Peker'in avukatları ise iddiayı yalanladı. Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini belirtti.
Peker, bir ayı aşkın süredir paylaştığı ve milyonlarca izlenen videolarda, çeşitli siyasetçi, iş insanı, eski güvenlik görevlileri ve gazetecilerle ilgili iddialarda bulunuyor.
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