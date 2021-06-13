Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası

13 Haziran 2021 Pazar, 20:45

YouTube üzerinden yayınladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son durumu hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle hareketli saatler yaşanıyor. Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker'e yakın isimlerden Emre Olur ile görüşmesini, Halk TV canlı yayınında anlattı.

"Sedat Peker'e yakınlığını gizlemeyen Emre Olur'un iddiasına göre, Türk yetkililer tarafından yakalandığı iddiası doğru değil. Ancak Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındığı, onun deyimiyle bir davet olduğu benim anlamamla bir gözaltı olduğu iddiası..." diye konuşan Pehlivan; Emre Olur'un, Dubaili yetkililer ile Sedat Peker arasında bir görüşme olduğu bilgisini verdiğini aktararak, Peker'in henüz konutuna geri dönmediğini, konutundakilerin, Peker'in nerede olduğuna dair bir bilgisi olmadığını ve cep telefonuna da erişiminin olmadığını anlattı.

"Bu görüşmenin normal olmadığını anlayabiliriz. Dubaili yetkililerin belki Türk hükümetinin sıkıştırmasıyla böyle bir girişimde bulunduğu tezini ortaya atabiliriz. Belki ülke değiştirmesi isteğinde bulunulacak" diyen Pehlivan, "Ne olacağını merak ediyorum" şeklinde konuştu.

'BANA KALIRSA BU BİR GÖZALTIDIR'

Pehlivan şunları söyledi:

"İddia bir sosyal medya hesabında özellikle gündeme getirildi. O iddia yayılmaya başlandığı andan itibaren, yani Peker'in bir operasyon sonucu yakalandığı iddiası gündeme geldiğinden beri ben de kaynaklarıma soruyorum. Uluslararası bir operasyon yapılması gerekiyor. İlk edindiğim bilgi, Türk güvenliğinin peşinde olduğu ve yakalanmasına ramak kaldığına dairdi. Daha sonrasında Peker'e yakın olduğu bilinen bazı isimler var, örnek veriyorum Emre Olur. Özelliği ne? Peker'le ilişkisini saklamayan hatta kendisini basın danışmanı gibi lanse eden, en son Süleyman Özışık'ın Peker'le ilişkisine dair videoları paylaşan bir isim. İlk ulaştığımda şöyle bir iddiada bulundu. Doğruluğu teyit edilmemiş bir iddia. İlk iddiası şuydu, 'Ben geceden beri iletişim halinde değilim. Ulaşmaya çalışıyorum.' Daha sonraki görüşmede ise şöyle bir bilgi verdi.

Bu da bir iddiadır. Dedi ki 'Ben nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum. Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hala o görüşmede. Konuttakiler de tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Yanında telefonu yok. Paylaşım yapamıyor'. Ancak ben 'Bu bir gözaltı demektir' dedim. Gözaltı olmadığı iddiasında. 'Davet' kelimesini kullanıyor. Bana kalırsa bu bir gözaltıdır. Gözaltında olmadığını iddia ediyor. Türk yetkililerin devrede olmadığını iddia ediyor. Özetle şu an Türk yetkililer tarafından bir operasyona uğramadığını ama Dubaili yetkililer tarafından bir görüşme yapıldığı iddiasını benimle paylaştı. Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu Halk TV'ye konuştu. Yakalandı iddiasının doğru olmadığı iddiasını dile getirdiler. Ellerinde öyle bir bilgi olmadığını belirttiler."