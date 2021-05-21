Sedat Peker, 'Emre Olur bana anlattı' demişti: Kerim Çoraklık itirafı yargıya taşınıyor
İYİ Parti eski sosyal medya direktörü Kerim Çoraklık, kendisini tutuklanmasına götüren süreçle ilgili organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını yargıya taşıdı.
İYİ Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık, kendisinin hapis yatmasına neden 'FETÖ' suçlamasıyla ilgili olarak organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının ardından yargıya başvurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Milliyetçisiyim, devletten şikayetçi olmam, mağdur edilsem de tazminat diyerek milletin parasına el uzatmam ama devletin içinde bulunduğu karışık ortamı kullanarak; iftira atana, kumpas kurana dava açarım!" diye yazan Çoraklık, Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur hakkında dava açtığına dair suç duyurusu dilekçesini paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Beyaz TV’de ‘FETÖ’cü’ denilerek hedef gösterildikten sonra gözaltına alınıp, 14 ay hapis yatan ve daha sonra beraat eden İYİ Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık’a ‘kumpas’ kurulduğunu söylemişti.
Peker, yayınladığı videoların 5'incisinde yaptığı konuşmanın ilgili kısmında "Emre Olur var, Beyaz TV’de çıkıyordu, bana gelip giderdi, nasıl bir tezgah kurduğunuzu anlattı bana. Ben sağlamcı adamım, bizde kayıt kuyut sağlam olur. Bu Kerim Çoraklık var, İYİ Parti sosyal medya direktörüydü. Emre Olur’u siz Beyaz TV’ye çıkarıp, teknik böyle çok şey biliyorlar, bu bu şeylerden 'FETÖ’cüdür' diye adamı nasıl paketleyip kaç senedir ceza yatırtınız. Bana anlattı, namusluysa sorana da anlatırlar." ifadelerini kullanmıştı.
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